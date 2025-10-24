  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
足球俱樂部
影視娛樂Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠

24/10/2025

攻守問題難解，利物浦未反彈；車仔破新特蘭，槍手抗水晶宮

#新特蘭 #利物浦 #足球 #水晶宮 #車路士
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 主教練

    主教練

    教書時執教足球隊，亦奪得過全港冠軍。最大樂趣，是今天仍可在綠茵球場上奔跑和夜半起床看歐聯。

     

    過去兩屆世界盃，均凖確預測8強至冠軍誰屬。作者擅長以教練角度、數字管理和戰術運用去分析比賽，揚棄球迷的主觀臆測和情感因素。

    足球俱樂部

　　利物浦在上輪雙紅會竟然輸波，在聯賽陷入四連敗低潮，再次暴露出防守漏洞與進攻效率下滑的問題。

 

　　雖然週中在歐聯賽事中反勝，到底利物浦是仍處低谷，抑或已經走出困境？

 

　　利物浦跌watt並非偶然，其實有三大潛藏因素一直存在；包括定位球失守、射門命中率低，加上新援未能即時融入，最終導致連敗，令球隊士氣受挫。

 

　　首先，防守定位球漏洞成為致命傷。在最近8場比賽中，球隊失了5個對方的死球入球，顯示防線在死球防守上的組織與溝通存在明顯問題。

 

雲迪克老化是不難理解的，但干拿迪明顯就因為未續約而心不在焉，而且與皇馬拉上關係，利物浦到底在冬窗能否買人補強，影響下半季走勢。

 

　　其次，進攻效率急劇下滑。儘管攻擊時創造了不少機會，但舉例如嘉保對曼聯一役三度中柱，沙拿過人成功率跌至0%，都反映出球員信心與狀態的低迷。

 

　　第三，豪花4億多重金引援未能即時融入。包括韋斯、伊沙克、費林邦等新援在內，尚未建立穩定默契，導致整體進攻節奏斷裂。

 

　　上星期主場不敵曼聯的比賽，更突顯利物浦目前的問題。開賽僅62秒便因防線混亂被安保姆破門，之後雖保持63%控球率並創造17次射門，但連番中柱，結果未能改寫命運。

 

上週雙紅會期間，鏡頭拍攝到費格遜請杜格列殊食朱古力，這是識英雄重英雄，曼聯和利物浦雖然是宿敵，但不影響兩人的交情。

 

　　史諾雖作出多項進攻換人，包括韋斯與伊基迪基登場，但最終仍被麥佳亞於84分鐘頭槌絕殺。此役再次暴露利物浦定防守死球弱點，以及臨門一腳的欠缺效率。 

 

　　而作為被寄予厚望的韋斯，作為中場核心，雖創造多次機會，卻因隊友未能把握、戰術定位不穩及心理適應期，至今未錄得助攻。這反映出利物浦在重建期的陣痛，若能穩定陣容與提升默契，仍有望重返爭冠行列。

 

　　利物浦的狀況其實只是一個縮影，今季英超競爭激烈，尤其前十名的爭冠形勢非常緊湊。曼城以31.2%的奪冠機率領先，阿仙奴以穩健防守緊隨其後，利物浦雖受挫仍具潛力。車路士與熱刺則展現黑馬姿態，般尼茅夫、新特蘭等隊雖表現亮眼，但因深度與經驗不足，奪冠機率偏低。

 

根據外媒的預測，曼城雖然在積分榜落後，但奪冠機率反而超過30%，而阿仙奴則以28%排第二，利物浦的機率已經跌倒21%。

 

　　現階段積分差距小，談爭冠言之尚早，任何一場比賽都可能改變格局，令本季英超競爭更添懸念。

 

本週焦點

 

　　本週三場焦點戰亦牽動爭冠走勢。

 

　　車路士主場迎戰新特蘭，兩隊同是14分，但氣勢截然不同。車路士在歐冠5比1大勝阿積士後，已錄得四連勝，攻力強勁，年輕球員表現亮眼。馬列斯卡的控球戰術逐漸成熟，主場氣勢高漲。

 

　　反觀新特蘭雖然防守穩健（僅失6球），但傷兵問題嚴重，多名主力缺陣，作客表現亦不穩。預計車路士將以控球壓制對手，勝算較高。

 

車路士場均入2球，平均失球1.13個，今場有機會入波，也有機會失波，但新特蘭畢竟較弱，因此車路士有機會贏波。

 

　　另一場焦點戰是曼聯主場迎戰白禮頓。曼聯剛作客擊敗利物浦，士氣高昂，主帥艾摩謙迎來執教曼聯以來首次連勝。球員狀態回勇，衝擊主場三連勝亦增添信心。

 

　　不過白禮頓近年成為曼聯剋星，近三次作客奧脫福全勝，韋碧克更是對曼聯入球最多的球員之一。儘管白禮頓傷兵滿營，但其流暢進攻與反擊能力仍具威脅。此戰將是曼聯證明復甦的關鍵一役，預計激烈但主隊稍佔優。

 

　　阿仙奴則在主場迎戰水晶宮，力保榜首位置。阿仙奴近六場全勝，僅失一球，防守穩健，近兩場進攻節奏明快，加上控場得宜，有望看高一線。

 

　　水晶宮則剛在歐洲賽失利，體能或受影響，不過球員質素不錯，如果能把握機會仍有力爆冷。

 

此戰亦是艾斯對舊主之戰，情感因素或成變數。最近幾場艾斯逐漸上力，暫時雖然只貢獻2個助攻，但場均射門3.3次，成功創造不少角球機會，變相帶來入球。

 

　　阿仙奴若能早段控制節奏，勝面甚高，但水晶宮的反擊與定位球仍需警惕。

 

　　三線交鋒之下，英超本週不僅是爭冠關鍵，更是檢視各隊實力與韌性的試金石。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

我要回應
更多足球俱樂部文章

你可能感興趣

#新特蘭 #利物浦 #足球 #水晶宮 #車路士
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特皇布達佩斯踩雷，白宮少壯派「媽聲一片」

24/10/2025 13:45

大國博弈

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk