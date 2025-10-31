  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
足球俱樂部
影視娛樂Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠

31/10/2025

利物浦續頹勢，維拉搶分；車仔作客強勢，熱刺力拒

#添巴與卡拉菲奧里 #足球 #英格蘭 #阿仙奴 #利物浦
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 主教練

    主教練

    教書時執教足球隊，亦奪得過全港冠軍。最大樂趣，是今天仍可在綠茵球場上奔跑和夜半起床看歐聯。

     

    過去兩屆世界盃，均凖確預測8強至冠軍誰屬。作者擅長以教練角度、數字管理和戰術運用去分析比賽，揚棄球迷的主觀臆測和情感因素。

    足球俱樂部

　　阿仙奴在10月各項賽事中六場全勝，且未失一球，創下英格蘭頂級聯賽史上首次單月六場零失球的紀錄。

 

　　完美表現，固然是球員有上佳演出，也反映領隊阿迪達打造的攻守平衡體系已臻成熟。

 

　　過去時間中，阿仙奴的防守一直都不俗，今季至今總失球數維持在僅3球，場均失球僅0.33，為歐洲五大聯賽之冠。

 

　　防線核心加比爾和沙列巴的搭檔，既有技術和強度，又具備空中優勢，而添巴與卡拉菲奧里今季都踢出代表作，加上門將大衛拉耶發揮穩定，讓搶手無後顧之憂。

 

　　阿迪達在戰術上又做了微調，懷斯位置稍微墮後，形成雙中場屏障，與蘇比文迪共同掃蕩對手的進攻，又能搶截球員之後重新發動進攻。

 

作為中場核心，懷斯在10月的場均攔截達3.2次，傳球成功率高達91%，並貢獻了1個入球與2次助攻，是兵工廠強勢的關鍵。

 

　　阿仙奴在10月的比賽中平均每場只讓對手射門不足5次，且大部分是遠射，證明阿迪達的壓迫和高位攔截戰術奏效。

 

　　不止防守，阿仙奴的進攻同樣出色，10月共攻入13球，場均超過2球，加上平均控球率超過60%，有效掌控比賽節奏，減少對手反擊機會。

 

　　阿仙奴表現成熟，在比賽中不再拘泥於固定陣型，在433和325之間轉換，也讓球隊保持機動性。

 

　　假如本季槍手仍最終未能奪冠，則阿迪達實在無顏面繼續擔任領隊。

 

　　日前利物浦領隊史諾在球隊再度輸波之後表示，球隊與自己unconnected，這樣的說話，無疑是為自己無力帶隊反彈開脫。

 

　　如果覺得球隊已經不再掌控之中，又怎有資格繼續擔任利物浦領隊？

 

利物浦在10月的5場主要比賽中共失12球，場均失球達2.4球，遠高於上季平均1.08球。

 

本週焦點

 

　　利物浦主場迎戰氣勢如虹的阿士東維拉，而熱刺則在傷兵滿營的情況下迎戰車路士。

 

　　利物浦近況堪憂，近7場比賽輸6場，防線崩潰、進攻乏力，史諾的信任危機機乎到達臨界點。

 

史諾在之前歐聯賽事棄用沙拿，結果效果出奇地好。沙拿上季表現寶刀未老，但今季明顯退步，利物浦會否決斷一點，看來考驗管理層的決心了。

 

　　沙拿的表現固然影響球隊演出，但中場缺乏控場，進攻效率低，才是最大敗因。

 

　　阿士東維拉則以四連勝的狀態來到晏菲路，球隊近期攻守俱佳，邊路突破與反擊效率極高。

 

　　此役若利物浦無法在中場建立控制權，恐再度失分。

 

　　另一場的熱刺雖近況不穩，聯賽杯出局之餘，有多達12名球員缺陣，縱使主帥法蘭克的戰術已經搭救，但人腳短缺限制發揮。

 

前熱刺名將簡尼上季終於打破冠軍宿命，但雄心不減，暫時今季14場比賽中攻入 22球，每90分鐘入球率達到1.6球，證明雖然年紀漸大，但效率不減。

 

同是前熱刺名將孫興慜在美職聯賽表現出色，暫時入9球，3個助攻，傳球成功率達85.13%，場均3.66次關鍵傳球，均仍處於高水平。

 

　　車路士近三場客戰全勝，陣中不少年輕球員開始入局，4231陣式偏向穩守突擊，不過這場是打吡，熱刺有主場之利，理應力敵車路士，車仔未必可以全取3分。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】警察小巴「放蛇」捉無佩戴安全帶者，明年起乘巴士不佩戴同樣被罰，你認為政府宣傳是否足夠？► 立即投票

我要回應
更多足球俱樂部文章

你可能感興趣

#添巴與卡拉菲奧里 #足球 #英格蘭 #阿仙奴 #利物浦
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市與狼共舞，特皇連食帶拎

31/10/2025 13:46

大國博弈

習特會 | 中美貿易休戰，貝森特：「一年後再與中國談判」

31/10/2025 10:15

關稅戰

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk