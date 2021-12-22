聖誕新年商場打卡點特集！超夢幻再生玻璃冰屋、雪山之旅、歐陸嘉年華！仲有蜘蛛俠陪你過聖誕！（不斷更新）

聖誕節就到！各大商場已陸續換上最新的聖誕節裝飾和佈置，港九新界多個商場都充滿不同的打卡位，每個都有不同主題，既充滿心思又有聖誕氣氛！在依舊不能外遊的聖誕，與家人朋友遊走於商場，好好感受熱鬧的佳節氣氛，影相打卡呃Like，也未嘗不是好節目！小編就為大家搜羅了多個商場的聖誕打卡資訊，仲不時update，快快安排聖誕打卡行程吧！

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1. 中環置地廣場：充滿童年回憶的Christmas Joy House

中環Landmark置地廣場每年的聖誕佈置也教人期待！幾乎每年都有驚喜「大製作」！今年亦不例外，以Christmas Joy House為主題，重現歷年來為我們帶來歡樂的玩意，即是來自不同年代、承載著大人的童年回憶的玩具，充滿童真！

在置地廣場的中庭可以看到多個打卡位，分別是飛越商場上空的28米聖誕列車，以11卡糅合傳統與未來設計的火車，載著15個Pink Bobos穿梭！而「屋內」則有3.3 米高的Teddy Paws、2.2米高的Dinoshaun 在密鑼緊鼓地布置睡房和客廳，準備迎接來參加聖誕派對的大家！大家可以在Teddy Paws的巨型睡床上與他Selfie，細看充滿細節和小遊戲的大屋。House Tour完結後，可以通過Teddy Paws睡房內有趣的Slinky Slide滑梯離開，好玩！

Slinky Slide

Star Dash

由即日起至2022年1月2日，置地廣塲於不同角落設有四款體驗遊戲，讓大家與一眾玩具朋友盡情互動。訪客可於Christmas Joy House接受Dinoshaun Challenge聖誕任務；聯手Merry Fairy完成Star Dash的虛擬實景挑戰；於公仔盒Just Pose!與Coco和朋友們即影即有留念；以及在Bauble Rush遊戲內幫助Dinoshaun收集聖誕裝飾，一起為此佳節做好準備。

Christmas Joy House

地址：置地廣場中庭地下

日期：即日至2022年1月2日

註：

精彩遊戲體驗收費

The Christmas Joy House（包括Dinoshaun Challenge及Slinky Slide） $280/兩位（每節15分鐘，每多一人額外收$100） Star Dash $80／兩位 Just Pose！ $50／位 Bauble Rush $20／位 體驗套票 $320／兩位

2. ifc商場：Orient Express is coming to town經典鐵路之旅

今年聖誕，ifc商場將會與東方快車合作，打造一個以經典鐵路之旅的聖誕裝置，讓人恍如參與了一趟時光之旅！在商場的「中央火車站」中，大家可以登上經典「午夜藍」列車，觀賞珍貴文物、懷舊展品及歷史文件，了解東方快車的傳奇故事。

能夠在打卡影相之餘，了解更多關於被稱為「火車之王、皇的火車」的歐洲第一列橫貫大陸火車，也別有一番感覺，讓人更想快點去一趟歐洲火車之旅！

Orient Express is coming to town

地址：ifc商場一樓中庭

日期：即日至2022年1月2日

3. 太古廣場：聖誕雪山之旅

每年冬天去滑雪，相信是很多港人的習慣。既然現在未能外出賞雪，那不如去太古廣場的「聖誕雪山之旅」看看久違的冰雪美景吧！這個「雪山之巔度假村」充滿多個打卡位，包括以阿爾阿爾卑斯山為藍本的聖誕老人屋、藏著可愛雪怪的冰屋等，必定能讓你充滿樂趣！

除了打卡外，不同的影相位還有一活動體驗，例如可以在聖誕老人屋透過AR虛擬體驗與聖誕老人見；又可以一試滑雪互動體驗，讓你重拾滑雪快感！

聖誕雪山之旅

地址：太古廣場中庭

日期：即日至2022年1月2日

4. 太古城中心：首度抵港！《怪獸公司》主題裝置

如果你是怪獸公司粉絲就有福了！今個聖誕，太古城中心聯乘迪士尼《怪獸公司》推出的《Merry GIFTMAS @Cityplaza》聖誕主題活動 ，讓大家可以走入怪獸世界中盡情打卡！

在商場中庭位置可以找到多個重點打卡位，更還原多個動畫中的場景，例如《怪獸公司》角色聖誕裝飾、「派禮物整裝室」、阿 Boo快樂睡房等等，有排影啦！影完相，還可以到場內的「Disney．Pixar期間限定店」選購限量的《怪獸公司》精品，過一個開心的聖誕！

毛毛派著禮物歡迎大家！

阿Boo的睡房造得超像真！

Merry GIFTMAS @Cityplaza

地址：太古城中心中庭

日期：即日至2022年1月2日

希慎廣場：Hot Toys「《蜘蛛俠：不戰無歸》主題展」

雖然沒有聖誕老人、聖誕樹、雪人等應節裝置，但希慎廣場亦沒有讓大家失望，請來了超級英雄「蜘蛛俠」陪大家過聖誕，實在令一眾MARVEL迷非常驚喜！於啟超道的商場入口，不但還原戲中奇異博士打開多元宇宙之門一幕，更設有特效音樂和特殊光效，每天下午5時至晚上9時（每小時）設有音樂光效匯演，令《蜘蛛俠：不戰無歸》場景更活現眼前！

來到中庭位置，金屬發光的蜘蛛俠巨型標誌非常搶眼，更與奇異博士施展秘術的巨型弧形LED燈裝置相互重疊交錯，氣勢磅礡！兩旁的陳列櫃內首次展出Hot Toys一系列極像真的蜘蛛俠（黑金色戰衣）、蜘蛛俠（Integrated Suit）、蜘蛛俠（戰鬥版）［電影期間限定］和奇異博士1:6比例珍藏人偶，一系列蜘蛛俠 1:4比例珍藏人偶、《毒魔：血戰大屠殺 》毒魔 1:6比例珍藏人偶、COSBABY迷你珍藏人偶及COSBI糸列等！

走上4樓，只見「蜘蛛俠」Peter Parker的居住地——紐約皇后區，畫滿塗鴉的紐約街頭、滿布街頭的蜘蛛俠海報，以及隨處可見的攀石牆！如果你想像蜘蛛俠一樣於城市攀爬的刺激快感，記得於指定週末及公眾假期，參加由專業抱石導師指導及帶領的抱石活動！但要留意的是，活動只限利園區會員！

希慎廣場x Hot Toys「《蜘蛛俠：不戰無歸》主題展」

地址：希慎廣場地下啟超道入口、1樓中庭及4樓

日期：即日起至2022年1月2日

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