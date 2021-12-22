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22/12/2021

聖誕好去處2021 | 聖誕節去睇城中最靚聖誕樹！星街人手編織、西九20米高、「紅」遍維港Cartier聖誕樹，打卡節日氣氛Up！

#西九文化區 #打卡熱點 #Cartier 聖誕樹 #聖誕樹 #K11 Musea #聖誕好去處 #2021xmasall #星街 #大館 #聖誕小鎮 #2021xmasplay #義賣活動 #主題掛飾 #聖誕節2021
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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan, Christy Yiu

　　還有幾天就是聖誕節！聖誕節，當然不少得聖誕樹！隨著疫情緩和，今年聖誕氣氛比以往濃厚，編輯就精選了今年的特色打卡聖誕樹，除了巨型聖誕樹，連handmade聖誕樹都有，即睇即去！

 

# 1 星街小區：人手編織裝置，盡顯職人功架！

 

人手編織成的6米高聖誕樹。

（圖片來源：星街小區）

 

　　向來都是打卡熱點的星街小區，今年與AaaM Architects合作設計出聖誕裝置，以「編織」作主題，將藤片以人手編織成緞帶，製作出別樹一格的聖誕佈置！先有6米高的編織聖誕樹，將藤片以人手編織成緞帶，再編成一棵聖誕樹，除了是打卡一流，其人手藤編工藝更是令人嘆為觀止！

 

巨型聖誕藤帽，玩味十足！

（圖片來源：星街小區）

 

　　欣賞完編織聖誕樹，沿著斜路走上星街，一頂巨型聖誕藤帽頓時再眼前出現！比編輯還要大的聖誕藤帽有如漆黑中的螢火蟲一樣，點綴了恬靜的星街；在藤帽內更有藤編流星燈飾，啱晒多角度打卡！

 

 

編織聖誕仙境

日期：即日起至 2022年 1月 2日

地址：灣仔星街小區（星街、月街、日街、進教圍及永豐街）

 

#2 大館：12米高巨型聖誕樹，同場加映義賣活動！

 

（圖片來源：大館）

 

　　大館都有打卡聖誕樹！在富有外國建築風格的大館外，豎立了一棵由賽馬會設置的巨型聖誕樹，聖誕樹更足足有12米高！閃閃發亮的聖誕樹點照亮大館這座歷史古蹟，不論想享受恬靜聖誕，或是想追求打卡美照，都是不二之選！

 

（圖片來源：大館）

 

　　同場更有義賣活動，大家可於大館網上選購聖誕掛飾！掛飾更附有LED手帶，大家只需於即日起至1月2日的黃昏至晚上時段到大館，就可以跟樹上掛飾互動體驗，同步閃爍！而義賣的全部收益加上馬會的對等配對捐款，將全數撥捐香港公益金，在歡渡佳節的同時又可以幫助有需要人士，何樂而不為？

 

義賣活動推出3款主題掛飾，分別代表希望、健康及幸福。

售價$80／個；限量發售10,000個

（圖片來源：香港賽馬會）

 

大館閃爍節日巡禮

日期：即日起至2022年1月2日

地點：中環荷李活道10號大館檢閱廣場

義賣活動詳情：https://www.ticketflap.com/jc-giftingforgood

 

下頁睇其餘2個打卡推介︰西九文化區、K11 MUSEA

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