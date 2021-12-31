Last Minute除夕倒數活動提案！去D2 Place跨年市集、睇中環街市煙火匯演，定在家睇MIRROR + 五月天？

看著自己的願望清單，還未完成了幾項，轉眼間又到了2021年的最後一日！今年的除夕比去年有氣氛得多，不少機構都舉辦大型活動來跟大家送走2021年，好像是市集、演唱會等等。即使你不想出街倒數，在家中一樣有好多節目，包括有旅發局跨年演唱會，有MIRROR出場；「五迷」就可以看五月天演唱會；喜歡J-Pop/K-pop的都有好音樂節目睇，一定不會悶！立即睇睇各大活動的詳情啦！

#1 D2 Place︰跨年市集+除夕音樂會

（圖片由D2 Place提供）

今年白紙市集將會聯乘MR LLH 在D2 Place 跟大家一起倒數，迎接新一年！市集除了可以買新年禮物送給朋友之外，還會有花火音樂會，有不同的本地音樂人陪大家迎接2022年！一齊睇睇有咩必睇攤檔啦！

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市集不一定是年輕人的專利！這間小店的鉤針作品都是出自一位銀髮婆婆！

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他們的茶包都是出產自台灣，送禮自用都適合！

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新年想換個新袋？可以看看這間！主打以棉麻線或牛奶棉，全人手鈎織手作袋。

《Hello 2022跨年市集》

日期︰12月31日至2022年1月2日

時間︰3pm - 9pm（31/12）；1pm - 8pm（1/1-2/1）

地址︰D2 Place一期2樓The Space

《 Hello 2022 ! 除夕花火音樂會 》

日期︰12月31日

時間︰7pm - 10pm

地址︰D2 Place TWO 11樓 （天台花園）

表演單位︰胡學軒 Alfred Wu 、啊妹 黃敏蕎、TinYu x Max、 Matthew x Jackson x CTK、

洪助昇 Aiden x Marco

#2 中環街市︰聽住歌倒數+煙火匯演！

今年維港的上空依舊沒有煙火，不過今年中環鬧市上空就會有倒數煙花啦！如果想重拾倒數的氣氛，不妨考慮一下去中環街市的倒數派對！2021年的最後一夜，中環街市聚集了多位人氣藝人跟大家倒數，好像是農夫、胡鴻鈞、譚嘉儀等等。大家可以早少少到中環街市食個除夕大餐，再霸定靚位睇表演和煙花，免費入場！如果去不到現場的話，都可以在中環街市Facebook 和J2台睇Live！

（圖片來源︰中環街市Facebook）

中環街市︰華懋集團呈獻：Countdown for All

日期︰12月31日至2022年1月1日

時間︰10:30pm - 12:15 am

地點︰中環街市地面Oasis

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