新年郊遊行山！3條入門級靚景路線推薦：鶴咀親子遊、港版千島湖

明天就是新年！踏入新一年，不少人都喜歡行山郊遊，在壯麗景色的陪伴下新一年的自己訂下目標；不過party狂歡過後，體力已消失了一大半，只想輕輕鬆鬆去郊遊！這次編輯就精選了3條適合入門級的靚景行山路線，一起抖擻精神迎接新一年吧！

1. 鶴咀：簡單路線，親子遊啱晒！

假日想來個親子遊？近年的行山熱點鶴咀一定是不二之選！被譽為「香港世外桃源」的鶴咀其實是海岸保護區，鶴咀交通方便，路線亦不算難走，沿途亦有補給站，啱晒帶埋小朋友去玩！

（圖片來源：Follow Me隨我行）

位於港島東南部的鶴咀，郊遊路線幾乎都是車路，適合不同程度的行山人士，難怪大家都說鶴咀的路線是沒有難度可言！海岸保護區到處都是打卡位，不過在介紹打卡位之前，必須先提提大家鶴咀的部份路段是私人地方，不可隨意進入；同時亦要遵守保護區的規則，愛護環境！

第一站：鶴咀燈塔

（圖片來源：Follow Me隨我行）

沿鶴咀道經過無綫電站就可以來到這座香港現存歷史最悠久的鶴咀燈塔！燈塔早於1875年啟用，由花崗石築砌而成，走近至門前，可看見入口的鐵門上方佈滿了幾何圖案，別具外國特色，是鶴咀的熱門打卡點之一！

第二站：雷音洞、蟹洞

雷音洞入口。

（圖片來源：Club Canon）

近年成為打卡熱點的蟹洞，不過大家在打卡時要注意安全！

（圖片來源：Tiffan Jannete @ Facebook）

沿路折返至分岔路，就可以到達鶴咀海岸保護區，保護區內除了有多種不同海洋生物，亦有因海水侵蝕而成的「海蝕洞」，當中最為大家熟悉的必定是雷音洞和蟹洞！當有巨浪衝擊時，雷音洞內就會產生巨響，有如雷音般震耳；而蟹洞就如洞名一樣，外形像有雙大鉗的蟹，不知道大家也是否看得出呢？

第三站：鯨魚骸骨標本

（圖片來源：Club Canon）

離開海岸保護區後到香港大學太古海洋研究中心附近，就會看到這個令人注目的鯨魚骸骨標本，標本長約10米，有傳這是海洋公園殺人鯨「海威」的骸骨標本，亦有人指出這是1955年於維港擱淺的鬚鯨的骸骨標本。透過標本學習，相信亦可以提高小朋友的海洋知識！

路線參考：鶴咀道 > 鶴咀燈塔 > 雷音洞、蟹洞 > 海洋研究中心

交通：於筲箕灣巴士總站乘搭9號巴士，到鶴咀道站下車。

需時：約2小時

補給點：有

難度：1分（5分為滿分）

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