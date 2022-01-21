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21/01/2022

農曆新年2022｜好玩又好意頭！精選4大特色工作坊：DIY另類賀年花、的骰玻璃年桔、陶瓷御守小碟、西洋書法揮春

#書法 #西洋書法 #御守 #陶藝 #陶瓷 #DIY #年桔 #玻璃工藝 #傳統工藝 #注連繩 #日式注連繩 #年花 #賀年 #工作坊 #周末好去處 #2022農曆新年 #新年 #農曆新年 #農曆新年2022 #CNY2022 ##2022
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Text: Christy Yiu

　　還有不足兩個星期就到農曆新年！雖然各位打工仔今年只要請一日假，就可以放足6日連假，但疫下無得外遊避年，只能乖乖留在香港，除了拜年、行山、打卡，仲有咩可以做？今年編輯就為大家精選了4個特色工作坊，一於參加下，趕走悶氣，又可DIY屬於自己的小手作！

 

1. 另類賀年花：自製日式注連繩！

 

（圖片來源：Soto.lab / PMQ）

 

　　今年花市再度取消，眼見花墟人潮洶湧，實在沒有勇氣出去和大家「身貼身」揀花！既然買不到年花，今年一於搞搞新意思，做個「日式注連繩」！「注連繩」源於日本神社，於傳統注連繩加入花草等飾物而成；臨近歲晚，日本人都會掛在家門作擋煞用。

 

（圖片來源：Soto.lab / PMQ）

 

　　疫情下依舊無得「返鄉下」，看到如此日式風情的注連繩，也許都能舒解些少思鄉之愁吧！趁著假期，不妨到PMQ的Soto.lab參加「日式注連繩工作坊」，製作屬於自己的注連繩，好好迎接新一年吧！

 

Soto.lab「日式注連繩工作坊」

日期： 1月16日（星期日）至2月12日（星期六）

時間：中午12時至晚上8時

費用：$400至$700不等

地址：中環元創方PMQ A座S210

電話：6284 4114

查詢：InstagramPMQ

 

2. 試玩傳統玻璃工藝：DIY迷你年桔、日式鏡餅小擺設！

 

（圖片來源：Some Thingsss）

 

　　除了賀年花，相信不少人也會像編者一樣，每年家中都總會擺放著一盤年桔！今年不如試試來做「玻璃果凍桔仔」吧！桔仔以傳統玻璃工藝「燈工」製成，以專用火槍加熱軟化不同顏色的玻璃材料，再利用工具塑形，對於玻璃工藝初學者來說，十分容易上手！

 

（圖片來源：Some Thingsss）

 

　　除了迷你果凍桔仔，亦有「日式鏡餅寶寶」的工作坊以供大家選擇，兩個款色都各有各可愛，大家更可以自由選擇自己喜愛的顏色，發揮創意！作品更可以製成小夜燈或擴香石，新一年做來送禮自用都不錯！

 

Some Thingsss「燒玻璃果凍桔仔／鏡餅寶寶工作坊」

日期：即日起至3月31日

時間：

星期一至五：上午10時至下午10時

星期六：上午10時至下午5時

星期日及公眾假期：上午10時至下午7時

費用：$600／3小時（已包括玻璃材料、工具及燈工專用護目鏡借用） 

電話：2388 7688

地址：大角咀洋松街73至79號君豪工商大廈7樓B1室

查詢：Some Thingsss

 

下一頁：御守陶瓷、西洋書法揮春工作坊

 

 

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