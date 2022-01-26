農曆新年2022｜新春商場打卡特集！經典Garfield展、5.5米高太平許願樹、人氣白爛貓！同場加映商場優惠（不斷更新）

年，又過年！下個星期就是農曆新年，各大商場已換好不同的應節佈置，到處都是打卡位！今年繼續有各式各樣的主題：卡通、傳統風、日系風情……樣樣都有！編輯就為大家搜羅了多個商場的聖誕打卡和優惠資訊，即睇即去！

1. 利園區：當代藝術家洪易展覽、消費滿額換烤北京填鴨！

位於希慎廣場中庭位置的「花團錦簇藝花園」。

為迎接虎年，今年利園區與當代藝術家洪易合作，展出一系列藝術裝置！擁有20年創作雕塑經驗的洪易為利園區帶來共一系列造型可愛、又好兆頭的靈獸！每隻靈獸七彩繽紛、造型可愛，當中更有全球首度曝光的虎年主角「卧虎常隆」！而其他新春裝置的設計概念也取自洪易之作，除了打卡，一定要細心欣賞！

3.5米高、1,600磅的「卧虎常隆」於希慎道利園一期地面戶外位置迎接大家！

走入利園一期，眼前迎來高9米、由本地紙藝設計單位STICKYLINE設計的立體「瑞虎豐年」及「福虎賀歲」揮春。

新年當然要辦年貨！由即日起至1月31日，大家可mark實利園區的尊貴新春購物禮遇，換取不同電子優惠券和賀年禮品例如翠亨村波士頓龍蝦盆菜、淂記烤北京填鴨、西苑薑汁年糕等等，辦年貨時享盡多個優惠！

提提大家，必須先登記成為Lee Gardens Club會員才可以使用電子優惠券，而禮品數量有限，也是先到先得，換完即止！

利園區「新春購物禮遇」

日期：即日起至2022年１月31日（換完即止）

時間：上午11時至晚上10時30分

地點：利園一期地下、希慎廣場一樓、利舞臺廣場一樓禮賓部

利園區「藝遊利園 盛花迎福」新年裝置

日期：即日起至2022年2月15日

時間：上午11時至晚上9時

地點：希慎廣場1樓中庭、希慎廣場地下（近啟超道方向）及希慎道利園一期地面

2. 海港城：鬼馬Plastic Thing聯承經典Garfield、「開運招福」花燈長廊！

Garfield「加菲貓」應該也算是不少人的童年回憶吧！如果你是Garfield的粉絲，就千萬不要錯過今年「海港城．美術館」舉辦的Garfield x Plastic Thing「GARFATTY BELLY LAUGHS」！展覽由深受香港人歡迎的Plastic Thing為食妹（Fatty）聯承Garfield進行全新創作，描寫貓和人類有趣的相處點滴，鬼馬又過癮！

而海運大廈地下中庭亦設置了「Garfield新春祈福庭園」，當中1.5米高的老虎造型Garfield及1.6米高的Odie一定是粉絲打卡的必影之選！值得一提的是，在場捐款HK$30便可得到Garfield不同角色之自選開運飾物連許願卡一套，大家可以自由配搭不同許願卡，將願望掛在許願樹上，捐款收到的款項將會全數捐香港愛護動物協會，將愛心傳播給小動物！

除了Garfield打卡位，海港城今年亦以「開運招福 」為主題，海運大廈露天廣場化身城花燈長廊，掛上108個幻彩花燈，花燈隨風轉動，打卡一流！海港城更邀請了大名鼎鼎的李丞責博士分享12生肖虎年運程，提供獨家開運秘笈，想來年更好運，就要勿切留意海港城Facebook專頁！

Harbour Cityzen會員留意！會員於推廣期內在海港城以指定電子貨幣同日消費滿指定金額，就即可免費或捐款換領「招財貓」利是封（一套16個）及利是袋！利是封套裝含有4款不同顔色配搭和笑臉的「招財貓」，造型可愛；而「貓貓毛毛」利是袋時尚感十足，新年用就啱晒！

海港城限量版利是封及利是袋

換領內容：

同日電子消費總額*滿$1,500：捐款$60可獲利是封一套；100可獲利是袋一個

同日電子消費總額*滿$20,000：免費換領

日期：2022年1月14日至1月30日

時間：中午12時30分至晚上9時

地點：海港城港威商場2樓 （近GW2217-8號舖ACCA KAPPA）

Garfield x Plastic Thing「GARFATTY BELLY LAUGHS」

日期：2022年1月20日至2月15日

地點：海港城・美術館」（海洋中心二階207號舖）

Garfield新春祈福庭園

日期：2022年1月20日至2月15日

地點：海運大廈地下中庭

海港城「開運招福」花燈長廊

日期：2022年1月15日至2月15日

時間：上午10 時至晚上10 時

地點：海港城海運大廈露天廣場

*最多3間不同商戶

3. 中環街市：5.5米高「太平許願樹 」、打卡必影型格「暴富貓」！

疫情下，大埔林村舉辦的「香港許願節」今年繼續取消，而中環街市今年就特意在地下 OASIS 豎立5.5米高的「太平許願樹」，為大家送上祝福！即使不能到林村許願樹親身「拋寶牒」，也可以在這裡打打卡，過過癮！

除了許願樹，太平人壽的「太平吉象」亦化身成七款不同造型的「招財虎」，當中「暴富貓」戴著型格黑超、高舉強勁的「招財臂彎」，不論是意頭還是打卡程度，都可說是滿分之選！

另外，中環街市今年亦推出一系列賀年驚喜，包括簽帳滿額送特色利是封和購物及餐飲現金券！即睇以下詳情：

中環街市「特色利是封」

換領方法：於中環街市以即日單一電子簽帳消費滿 HK$100，出示消費單據即可換領一套（共8個利是封）。

注：數量有限，先到先得。

中環街市「消閒購物及餐飲現金券」

換領方法：

電子簽帳累積消費滿$500：$50消閒購物現金券 + $50餐飲現金券 各1張

電子簽帳累積消費滿$800：$100消閒購物現金券 + $100餐飲現金券 各1張

日期：2022年1月18日至3月6日

下一頁：必影人氣白爛貓、傳統山水畫