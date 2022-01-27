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27/01/2022

農曆新年2022｜新春郊遊行大運！4大零難度行山路線：隱世海灘、紅色步道睇日落、無敵青馬橋，2小時輕鬆睇靚景！

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Text: Christy Yiu

　　下星期就是農曆新年！不知道大家會否和編輯一樣，都喜歡新年時行大運，希望來年順風順水？今次編輯精選了4條適合行山新手、一家大小的短途路線，只需2小時就可以輕鬆完成，行個大運迎接虎年吧！

 

1. 白水碗：隱世海灘、45分鐘輕鬆行完！

 

（圖片來源：嵐沙獨木舟水上活動中心）

 

　　講明是短時間內輕鬆完成，就先來看看4條路線中最短的路程——只需約45分鐘路程的白水碗海灘！位於西貢清水灣大埔仔的白水碗，是香港科技大學對出的一個海灣。由於進出前先要走一條長樓梯，所以相比起其他海灘，白水碗較為人少清幽，假日去行山但又怕人多的朋友可以一試！

 

第一站；白水碗瀑布

 

（圖片來源：Follow Me 隨我行）

 

　　在科大北閘起步，只需約5至10分鐘路程就可走至白水碗瀑布，瀑布長約45米，是全港數一數二長的瀑布，路過時記得先停下來打打卡，欣賞大自然的壯麗景色！

 

第二站；白水碗海灘

 

（圖片來源：嵐沙獨木舟水上活動中心）

 

　　看完瀑布，只要沿著石路走多約15分鐘就到這敞行程的重點──白水碗海灘！清徹的海水、蔚藍的天空......有否勾起大家在日本沖繩旅遊的時光？

 

路線參考：香港科技大學 > 白水碗瀑布 > 白水碗 > 香港科技大學

 

交通：

1. 於寶琳乘搭91M巴士或12號小巴，於香港科技大學下車

2. 於將軍澳港鐵站乘搭792M巴士於香港科技大學下車

需時：約45分鐘

補給點：沒有

難度：2分（5分為滿分）

 

2. 大澳虎山：零難度路線，睇日落一流！

 

（圖片來源：Hon Wah Yuen Long @ Facebook）

 

　　相信平日有用開Facebook、IG的大家並不會對這條紅色步道陌生！不少人都喜歡周末到大澳鬆一鬆，除了打卡和美食，亦可以去人氣熱點虎山走走！位於大澳西面的虎山，海拔75米，設有涼亭又可以眺望大海，可說是觀賞日落的好地方！

 

（圖片來源：哥基總動員：多莉奇兵 @ Facebook）

 

　　虎山的路線相對易行，從大澳巴士總站出發，經過商店走到福滿林酒樓，經過街市街轉入石仔埗街，走過變電站後在在岔路轉右就是香港少林武術文化中心，在正門左邊就有通往虎山的小路！沿著行人路走就會抵達山徑，完全沒有難度，適合新手或是帶埋毛孩去！

 

路線參考：大澳巴士總站 > 石仔埗街 > 香港少林武術文化中心 > 虎山

 

交通：

於東涌或屯門渡輪碼頭乘船前往大澳

需時：約1小時

補給點：大澳市集

難度：1分（5分為滿分）

 

下一頁：輕鬆飽覽青馬美景、觀賞日出絕佳路線

 

 

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