新年煲劇抗疫！Disney+《梅艷芳》足本導演版年初二上線！《彭美與湯美》改編全球首宗名人性愛醜聞！邊套劇有姜姓人氣偶像擔正？

2022農曆新年遇上第五波疫情爆發，出不了街，不如宅在家睇戲煲劇！平時睇Netflix多，甚少留意Disney+有甚麼好劇好戲上架，一於趁新年假期好好「鑽研」！嘩嘩嘩！唔睇由自可，一睇先發現《梅艷芳》足本導演版將會在Disney+獨家上線，加入超過一小時從未於電影版曝光的片段，就算入戲院捧過場都要再睇！《彭美與湯美》根據史上首單名人性愛影片外流事件改編，光看題材，已知道是套話題性十足的劇集，相信會吸引不少觀眾！加上有韓國人氣偶像參演的《我們的新紮學堂》、《雪降花》，以及Disney+虎躍新春賀歲片單，咁多電影劇集選擇，梗有一套啱你心水！

1. 《梅艷芳》（足本導演版）：收錄一小時從未曝光珍貴畫面！

電影《梅艷芳》記錄了「梅姐」梅艷芳崛起成為傳奇天后的人生歷程，上映後不但票房大賣，更贏盡口碑，「2021年香港華語電影票房冠軍」當之無愧！唯一遺憾是，礙於片長所限，導演梁樂民不得不在電影版本剪去不少精采片段……好消息終於來了！將於年初二（2月2日）在Disney+首播的《梅艷芳》（足本導演版），將會加入超過一小時從未曝光片段，並以五集劇集形式，更完整且深入地呈現梅艷芳的成長點滴，包括她和梅愛芳之間經歷生死的姐妹情、與另一位巨星「哥哥」張國榮初次見面時、拍攝《胭脂扣》前後所建立的真摰友情，甚至是她更深入的愛情經歷……

（《梅艷芳》（足本導演版）劇照）

（《梅艷芳》（足本導演版）劇照）

（《梅艷芳》（足本導演版）劇照）

更令人驚喜的是，《梅艷芳》（足本導演版）還會收錄更多從未於電影版曝光的金曲，包括《傳說》（代唱版本），以及梅艷芳1988年為鐵達時拍的《天長地久》廣告！聽講劇中更會重現1984年度十大勁歌金曲頒獎典禮的片段，即是「哥哥」張國榮首次獲頒勁歌金曲金曲獎！足本內容咁精彩，就算之前已入戲院捧場都要再睇！

（《梅艷芳》（足本導演版）劇照）

上架日期：2月2日起（一連五集，逢星期三4pm更新）