2022虎年運程｜七師傅12生肖運程預測！邊個方位有利財運、事業、健康、愛情？同場加映：新春轉運路線

下星期就是農曆新年！每年新年當然都想趁機提升運氣，究竟邊個方位有利財運、事業運、健康運、愛情運？今年Expedia就請來香港近期最紅最hit的堪輿學家七仙羽師傅合作，全面分析2022虎年12生肖的旅遊運程，仲推介行大運路線！即睇邊啲方位可以幫到你！

虎（出生年份：2022、2010、1998、1986、1974、1962及1950）

運程預測：

屬虎的朋友今年犯太歲，事業、人際、健康均遇上水逆，尤其遇上這幾年的疫情，身體方面比其他生肖的朋友要更加小心。師傅提醒各位屬虎的朋友今年可能比往年更容易頭暈、身體變得虛弱，提防各種小毛病以及長期病痛。

轉運貼士：

屬虎五行屬木，今年宜多進行靜態活動，如畫畫、種植花草等，學業方面宜多看書及進修，培養藝術細胞，亦可減少操勞體活。如需出門遠行，要多加準備以免財困或意外發生。

提升運氣方位：

財運：東北面

事業運：西面

健康運：西北面

愛情運：南面

新春轉運路線推介：

七師傅建議屬虎的朋友今年最好去北面地方散心，順道強身健體。其中，大埔林村便是師傅推介的好去處！到林村許願樹祈求來年好運並了解圍村文化，過後可到大埔墟吃盡地道茶餐廳和街頭美食，以及到附近的大埔海濱公園散步。

兔（出生年份：2011、1999、1987、1975、1963及1951）

運程預測：

屬兔在五行屬木，今年運情良好，是屬兔的吉年！屬兔的朋友桃花運旺盛，財運方面亦如魚得水，可抓緊機會掌握來年幸福姻緣和事業方向 。

轉運貼士：

如果屬兔的朋友想桃花運更旺，師傅建議可以行山或接觸大自然，經濟和時間充裕的更可考慮飼養小動物催旺家中人氣。飲食方面要少吃辣或麻辣，出外用餐亦要記得走辣，飲食盡量轉趨清淡，減少體內雜質，自然少機會遇上厄運。

提升運氣方位：

財運：東北面

事業運：南面

健康運：西北面

愛情運：南面

新春轉運路線推介：

師傅提議本地遊宜多去東面方向，西貢就最適合兔年朋友行大運！提到西貢的行山好去處，不得不提馬鞍山郊野公園和萬宜水庫，以及北潭涌自然教育徑等自然行山徑，風景宜人之餘亦能鍛鍊身體！

龍（出生年份：2012、2000、1988、1976、1964及1952）

運程預測：

屬龍的朋友，今年運情不太暢順，工作容易遇上阻滯。事業方面需提防小人作惡；財運方面要避免投資，以免破財。

轉運貼士：

師傅建議屬龍的朋友今年宜多學習，亦可透過打坐修心養性，同時要減少飲酒，飲食要均衡、有節制，少做有損身體元氣的事情。屬龍的朋友要多去北面地方提升運氣，減少動氣，減少節外生枝，平安度過未來一年。

提升運氣方位：

財運：東北面

事業運：北面

健康運：東面

愛情運：南面

新春轉運路線推介：

對於想財富和事業雙收的屬龍的朋友，東北面是師傅推介的最佳方位。屬龍的朋友最適合前往城門水塘郊野公園或八仙嶺郊野公園等地方提升財運，吸收大自然的靈氣，調理身體氣息，靜待財神到來。

蛇（出生年份：2013、2001、1989、1977、1965及1953）

運程預測：

屬蛇的朋友今年整體運情平淡，財運和桃花運亦不會大起大落。今年求平穩過渡，同時較大機會受騙，簽署合約時記得注意細節。

轉運貼士：

值得一提的是屬蛇今年雖然犯太歲，但由於蛇五行屬火，今年宜多穿紅色衣物，室內宜多開房燈，保持室內光猛，有助結識貴人，幫助逆轉事業運。

提升運氣方位：

財運：西北面

事業運：北面

健康運：東南面

愛情運：南面

新春轉運路線推介：

師傅提醒屬蛇的朋友今年容易遇上水險，如要遠行記得切勿嬉水或到近水地方郊遊，亦特別指出可多去港島南地方—如薄扶林或黃竹坑轉運！太平山和山頂公園也是不錯的觀光選擇！

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