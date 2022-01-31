新春好去處｜逛市集掃年貨年花！爆茜燒賣／純手工醬料／台灣阿宗麵線＋過百款蘭花年桔！

以往農曆新年，編輯最愛和家人朋友去維園行年宵、掃年貨！雖然今年無得去維園，都唔駛失望，皆因奧海城舉辦的一站式辦年貨市集「新春百味市集」，一樣有多種醬料、美食和年貨出售，包括利記／叄拾士多、壹拾伍—將軍醬家、林村蜂蜜、精品咖啡烘焙Aster Roaster等本地多個人氣品牌，定必吸引不少捧場客！

即日起至2月15日，「新春百味市集」將於奧海城二期主題中庭舉行，市集引入多個醬料品牌，包括每月賣超過100萬粒魚肉燒賣的「參拾士多」，其熱賣產品包括爆茜燒賣、陳皮吞拿魚蛋及必點醬料絕對是搶手貨，想買就要快！另外還有「合泰海產」香港製造的天然無添加干貝櫻花蝦醬、「壹拾伍」純手工蝦醬 魚乾仔辣椒醬，以及不同的西式醬料松露醬、自家麵包抹醬等，總有一款啱你口味！

叁拾士多「夠抽」甜豉油，用來點燒賣、食腸粉、撈烏冬、蒸魚、打邊爐一樣咁掂，絕對一樽夠殺！

「壹拾伍」純手工蝦醬魚乾仔辣椒醬，選用新鮮蒜頭、紅乾蔥以及大量的指天椒， 炸香後再加上足量的蝦膏、從台灣進口的魚乾仔，令辣醬的鮮味更上一層。

過江龍方面，就有近年受港人熱棒的「阿宗麵線」、「老天祿鴨舌」、「韓國正宗蟹膏醬」、「醬油蟹/蝦」、「醬醃蠔肉」等，現場更有照顧素食人士需要的素食醬料，保證新年人人有口福！

以冷凍+真空包裝阿宗麵線從台灣新鮮空運到港，內附足料鹵豬腸，蒜和醋。

老天祿鴨舌

除了來自本地及各國醬料和美食，還有多個本地人氣品牌的產品，包括「林村蜂蜜王」蜂蜜產品、「柑淳堂」小青柑及柑普茶、「Asterroaster coffee」精品咖啡、「赤柱江仔」港式手工咖喱醬、「未來廚房」手工曲奇及特色年糕、「Eat it Wild」金沙咸蛋曲奇士及腐乳曲奇等。無論自用或送禮，都可以！

「林村蜂蜜王」枇杷蜜

「柑淳堂」小青柑及柑普茶

「Eat it Wild」金沙咸蛋曲奇士及腐乳曲奇

年宵市集還特設「新春賀年花市」，售賣過百款蘭花、年桔及桃花，即日起至2月15日在奧海城2期地下活動大堂展出，營業時間至晚上9時，在家吃完晚飯就可以一家大細去買年花！

花市提供各色各樣的賀年蘭花及其他花卉供選購。

「新春百味市集」

日期：即日起至2月15日

時間：上午11時至晚上9時

地點：奧海城2期地下主題中庭

「新春賀年花市」

日期：即日起至2月15日

時間：上午11時至晚上9時

地點：奧海城2期地下活動大堂（近M&S）