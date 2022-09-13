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13/09/2022

最新各地入境措施｜日本開放半自由行！南韓無需再出示檢測陰性報告！新西蘭無打疫苗一樣可以入境？你最想去邊度旅行？（不斷更新）

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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

  • Christy Yiu

    Christy Yiu

    以感情化作文字，編出每人心中的故事。

    Editor

Text: Yan Law, Christy Yiu

　　幾時可以去旅行？隨著全球多個國家宣布已經或即將放寬入境措施，甚至重啟國際旅遊，兩年多不曾去旅行的你是否即刻心郁郁？好想馬上飛一轉？別心急！就算再想飛，都要先看清楚各國最新入境措施及旅遊限制，畢竟「各處鄉村各處例」，到底入境前是否需要持病毒檢測陰性證明？是否需要完成疫苗接種？入境後是否需要再進行檢測或隔離？即睇！

 

9月13日更新：



【各地通關】日本

 


　　日本政府由9月7日起更新入境條例，持有有效的3針疫苗接種證明的入境旅客不再須出示搭機前72小時內的新冠病毒檢測陰性報告，並把入境者人數上限提升至每日上限5萬人。同時日本觀光廳更新最新旅遊入境安排，旅客可透過旅行社申請簽證以及預訂機票和住宿等，並提供旅遊行程，即可於沒有隨行導遊帶領的情況下自由活動！

 

（圖源：pixabay）



【各地通關】南韓

 


　　韓國自9月3日起再度放寬入境措施，所有入境人士不需再提交出發前的新冠病毒檢測陰性報告！旅客只需入境前，事先於「Q-CODE」系統申報，於入境時向檢疫人員出示記錄，並於入境後1天內進行PCR檢測即可。



【各地通關】新西蘭



　　新西蘭已於7月31日起全面開放邊境，入境新西蘭的旅客無需出示疫苗接種紀錄（惟個別航空公司或需於登機前出示）；旅客在入境新西蘭後亦無需進行病毒測試，當局會在機場向旅客派發快測包，建議旅客在抵達當地後的第五和第六日進行快測。

 

 

【各地通關】泰國

 


　　泰國政府宣布由7月1起，旅客毋需申請任可隔離入境簽證即可入境，並解除公共場所口罩令，旅客入境時更毋需購買10,000美元旅遊保險！如旅客已接種了兩支疫苗或以上，亦無需提供48小時前病毒檢測；如果並未接種兩支或以上疫苗，只要出示48小時病毒檢測則可入境，若是抽樣檢查時發現並無攜帶陰性病毒檢測報告，便要做現場檢測，報告呈陰性即可以入境！

 

 

【各地通關】新加坡

 

　　新加坡於4月1日起全面通關，已接種2劑新冠疫苗人士（包括12歲以下兒童），只需要在入境前2天完成病毒檢測並取得陰性結果，即可免隔離檢疫入境，而無需通過稱為「VLT」的疫苗接種者旅遊通道，且不需要再進行強制快速測試！最重要的是，不限制入境目的！

 

【各地通關】英國

 

　　英國自3月18起已全面取消所有入境限制，旅客毋須填寫表格申報他們在英國的住址、旅遊詳情及疫苗接種紀錄。無論有否已接種新冠疫苗，也毋須再接受任何檢測或隔離。

 

（圖源：pixabay）

 

【各地通關】美國

 

　　只要在出發14日前完成接種世界衞生組織（WHO）認可之新冠疫苗，即可免檢疫入境美國，毋須隔離；但2歲或以上入境旅客入境美國前24小時，仍需提供新冠病毒檢測陰性結果或康復證明。

 

 

【各地通關】加拿大

 

　　加拿大早前宣布，由4月1日起，出發前14天已接種2劑加拿大政府認可的新冠疫苗人士，入境時可不需提供任何病毒檢測證明，也毋須隔離；惟仍需要使用加拿大政府「ArriveCAN」網頁或App，輸入個人資料及接種證明；入境時或會被隨機選擇進行核酸檢測，但等待結果期間同樣毋須隔離。如果未完成疫苗接種的人士，需要提供出發前72小時的核酸檢測陰性結果證明，並要在入境當日和第8日接受病毒測試。

 

【各地通關】澳洲

 

　　澳洲自2月21日起已正式恢復通關，任何持有簽證、並已完成接種獲澳洲醫療用品管理局（TGA）認可新冠疫苗的人士，只要提供出發前24小時內的快速抗原測試（RAT）陰性結果證明，或出發前72小時內進行的新冠病毒分子測試（PCR）陰性檢測結果，就可免隔離入境西澳以外各州份及領地。如持簽證者未能完成疫苗接種，須出示未能接種疫苗的醫學豁免證明，並申請澳洲旅行豁免，亦要遵守各州份及領地之檢疫隔離要求。

 

【各地通關】歐盟

 

　　由3月1日起，只要在入境歐盟27個成員國前最少14日而不超過270日內曾接種獲世界衛生組織（WHO）及歐盟認可的新冠肺炎疫苗，或於180日內曾感染新冠肺炎並康復的旅客，可獲豁免隔離和病毒檢測。如果所接種的疫苗獲世衛認可但未經歐盟認證，各成員國可以要求旅客出示出發前72小時內的病毒檢測陰性證明，以及接受隔離。

 

　　最後提提大家，由於香港繼續採取「動態清零」政策，故入境要求仍然嚴謹，包括入住指定檢疫酒店。如果仍想去旅行，似乎要為自己預留時間及金錢，以便回港時於酒店檢疫隔離一陣時間！

 

（圖源：pixabay）

 

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