香港故宮｜千古名作《洛神賦圖》、《行書摹蘭亭序帖》亮相特別展覽！15件國寶級文物展出1個月，錯過咗要等3年！

位於西九文化區的香港故宮文化博物館已經開幕一個月了，其中特別展覽「國之瑰寶︰故宮博物院藏晉唐宋元書畫」第二期就展出15件國寶級的文物！值得留意的是，這次的展期只有1個月，文物展出後就會休眠一段時間，大家一定要把握機會欣賞！等我簡單介紹一下這個特別展覽啦！

故宮博物院典藏的中國書畫精品，大部分都是國之瑰寶，這些文物都有豐厚的鑒藏史。「國之瑰寶︰故宮博物院藏晉唐宋元書畫」一共分為3期，即日至9月4日展出第二期，大家可欣賞到15件國家一級文物古代書畫，就好像顧愷之的洛神賦圖、（傳）虞世南的行書摹蘭亭序帖、（傳）趙伯駒的江山秋色圖等等。這些展品在1個月後就會送回故宮博物院和休眠至少3年，期間都不能展出，大家有興趣就不要再等了！

顧愷之（346–407）

洛神賦圖（北宋摹本）

（圖片來源︰香港故宮網站）



（傳）虞世南（558–638）

行書摹蘭亭序帖

（圖片來源︰香港故宮網站）

（傳）趙伯駒（約1120–1162）

江山秋色圖

（圖片來源︰香港故宮網站）

馬遠（活躍於十二世紀晚期至十三世紀早期）

水圖

（圖片來源︰香港故宮網站）

香港故宮文化博物館

地址︰九龍西九文化區博物館道8號

官網︰https://www.hkpm.org.hk/tc/home

正式開放日期︰7月2日

票價︰標準$50；特別展覽 $120

購票︰https://www.hkpm.org.hk/tc/visit/ticket-information

開放時間︰

星期一、三、四、日︰10am- 6pm

星期五、六及公眾假期︰10am -8pm

逢星期二和農曆年初一、二休館

前往方法︰乘坐港鐵東涌線或機場快線到九龍站E出口，沿雅翔道步行至行人天橋。橫過天橋後，即可進入西九文化區及博物館，亦可以在九龍站E出口轉乘綠色專線小巴26、74、74S或74D直達博物館。

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