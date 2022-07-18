第40屆香港電影金像奬頒獎典禮｜《智齒》劉雅瑟揮低吳君如奪影后！《梅艷芳》奪5獎成大贏家！廖子妤大熱奪最佳女配角！一文睇晒完整得獎名單

香港電影金像奬2022完整得獎名單出爐啦！暌違兩年，香港電影金像奬頒獎典禮昨晚（7月17日）終於再度以實體形式舉辦，並請來人氣男團MIRROR擔任演唱今屆金像獎主題曲《金人》掀起序幕！今年《智齒》、《梅艷芳》、《濁水漂流》、《怒火》等電影叫好叫座，難怪金像奬頒獎禮前，坊間早有很多不同的猜測：「《梅艷芳》王丹妮奪最佳新演員」、「《媽媽的神奇小子》吳君如奪最佳女主角」、「《濁水漂流》套最佳編劇」……結果終於在昨晚揭曉！《梅艷芳》奪得5獎成為今屆金像獎大贏家，在《梅艷芳》中飾演梅艷芳的王丹妮、飾演梅艷芳胞姊梅愛芳的廖子妤，更分別奪得「最佳新演員」及「最佳女配角」兩個獎項！賽前大熱的《智齒》亦獲得4獎，其中劉雅瑟更憑《智齒》揮低吳君如、鞏俐等人，首登影后寶座！至於最受影迷關注的影帝獎項，則由85歲的謝賢憑《殺出個黃昏》奪得！

即睇《第40屆香港電影金像獎頒獎典禮》得獎名單！

最佳電影：《怒火》

最佳導演：陳木勝《怒火》

（《怒火》劇照）

最佳編劇：歐健兒、岑君茜《智齒》

最佳男主角：謝賢《殺出個黃昏》

最佳女主角：劉雅瑟《智齒》

最佳男配角：馮皓揚《媽媽的神奇小子》

最佳女配角：廖子妤《梅艷芳》

最佳新演員：王丹妮《梅艷芳》

（《梅艷芳》劇照）

新晉導演：陳健朗《手捲煙》

最佳攝影：鄭兆強《智齒》

最佳剪接：彭正熙《怒火》

最佳美術指導：麥國強、王慧茵 《智齒》

（《智齒》劇照）

最佳服裝造型設計：吳里璐、葉嘉茵 《梅艷芳》

最佳動作設計：甄子丹、谷軒昭、谷垣健治、李忠志 《怒火》

最佳原創電影音樂：坂本龍一 《第一爐香》



最佳原創電影歌曲：時間的初衷 《一秒拳王》

（《一秒拳王》劇照）

最佳音響效果：杜篤之、吳書瑤 《梅艷芳》

最佳視覺效果：余國亮、林嘉樂、梁偉民、洪敏詩 《梅艷芳》

最佳亞洲華語電影：《美國女孩》

專業精神獎：周國忠

終身成就獎：許冠文