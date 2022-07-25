  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
我家私房菜Foodie What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

25/07/2022

MIRROR紅館演唱會睇騷攻略｜九巴開設11條特別線！「鏡仔」應援巴士送「鏡粉」回家！一個地方勢成MIRO打卡熱點！

#紅館 #演唱會 #打卡 #特別線 #Mirror #暢運道停車場 #紅館演唱會 #鏡仔 #MIRO #鏡粉 #MIRROR演唱會2022 #MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022 #應援巴士 #Mirror演唱會 #九巴
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　人氣男團MIRROR首個紅館演唱會《 MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》今晚開騷！為配合MIRROR紅館演唱會，九巴開辦11條特別線方便觀眾離開，於演唱會結束後約15分鐘在暢運道停車場（綠閘對開）開出！九巴更為「鏡粉」aka MIRO準備驚喜——每晚都會有不同「鏡仔」應援巴士登場！

 

MIRROR早前推出今年第2首團歌《WE ARE》，亦是今次演唱會的主題曲。

（圖源：MIRROR facebook）

 

　　九巴將於7月25至31日、8月2日至6日（一共12日）開辦11條特別線，車費由$18.3至$25.9不等！即睇詳細巴士路線資料：

 

36R：往石圍角（經葵芳、葵興、石籬、石蔭、安蔭、梨木樹、象山）

41R：往長青邨（經大窩口、荃灣市中心、福來邨、長安、青衣邨、長康）

87R：往烏溪沙站（經沙田第一城、濱景花園、富安花園、馬鞍山）

98R：往坑口（北）將軍澳醫院（經秀茂坪、寶達、康盛花園、翠林、景林、厚德）

215R：往順天（經觀塘、藍田、油塘、碧雲道、安達、安泰）

224R：往黃大仙（經德朗、啟業、彩虹、慈雲山、竹園、樂富）

259R：往屯門碼頭（經屯門公路轉車站、屯門市中心、安定、友愛、豐景園、新屯門中心、蝴蝶邨）

260R：往兆康苑（經屯門公路轉車站、屯門市廣場、新墟、大興、良景、寶田）

269R：往天恆邨（經大欖隧道轉車站、YOHO MALL、元朗大馬路、天耀、天瑞）

270R：往聯和墟（經大欖隧道轉車站、新田運輸交匯處、上水站、嘉盛苑、粉嶺站、華心邨、粉嶺中心）

271R：往太和（經廣福、寶鄉橋、大埔中心、怡雅苑、富亨）

 

Read More：MIRROR紅館演唱會｜3場MIRROR演唱會直播門票開賣！最多3個裝置同時觀看！MIRO專享$280優惠價，仲可以睇埋後台實況！

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#紅館 #演唱會 #打卡 #特別線 #Mirror #暢運道停車場 #紅館演唱會 #鏡仔 #MIRO #鏡粉 #MIRROR演唱會2022 #MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022 #應援巴士 #Mirror演唱會 #九巴

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk