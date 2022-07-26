MIRROR紅館演唱會睇騷攻略｜跟「鏡仔」學跳《WE ARE》舞步炸爆紅館！拍片上載YouTube，仲有機會現身MIRROR特別版MV！

全城矚目的MIRROR紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》昨晚正式開鑼！12位MIRROR成員以白馬王子Look從天而降，隨即跳唱《Innerspace》、《Reflection》和《All In One》，惹來全場鏡粉尖叫連連！幾經辛苦買到門票的鏡粉，又怎會只滿足於為偶像高聲吶喊，實行學跳MIRROR最新團歌《WE ARE》的舞步，與MIRROR「一起跳入壯闊宇宙」，High爆全場！

原來在演唱會前夕，MIRROR更在YouTube Shorts發起《MIRROR We Are Dance Challenge》舞蹈短片挑戰，邀請全球樂迷一齊學習新團歌《WE ARE》的舞步，並將影片上載至 YouTube Shorts！被選中的 YouTube Shorts 短片將有機會在特別製作的MV中出現！

MIRROR更在YouTube官方頻道上載教學短片，並製作了一段 YouTube Shorts 挑戰短片作示範，由12位成員輪流亮相示範《WE ARE》舞步，幫助大家在短時間內練成「跳舞擔當」﹗即日起至8月12日期間挑戰《WE ARE》舞步，並將短片上載至 YouTube Shorts 及加上#mirrorwearedancechallenge，即可參與 #MirrorWeAreDanceChallenge YouTube Shorts 舞蹈短片挑戰！

參加步驟如下：

1. 打開 YouTube 手機應用程式，在下方按「＋」符號

2. 點選「製作 Shorts」

3. 點選「新增音效」

4. 搜尋 MIRROR 新歌《WE ARE》

5. 在畫面右方選擇第七個選項：「音符剪刀」，並拖曳音樂至 1：22 左右

6. 開始拍片，你還可使用右方第三個選項：「計時器」設定倒數

7. 在標題寫上 #mirrorwearedancechallenge

8. 最後上載至 YouTube Shorts 便完成

《MIRROR We Are Dance Challenge》 足本版教學（按此）