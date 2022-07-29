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29/07/2022

行山前必睇！化學博士K Kwong分享7個中暑熱點！自製「K仔水」補充能量？睇埋漁護署17個行山黑點

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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　疫下的暑假，不少人都會選擇去郊外地方鬆一鬆！夏天除了玩水上活動之外，行山都是港人熱愛的活動！打開新聞，周不時都會聽到有關遠足的意外，加上近日天氣酷熱，行山真的很易中暑！港大化學系博士鄺士山（K Kwong）最近就分享了行山中暑或熱衰竭熱門地點。另外，原來漁護署早前都曾列出過行山黑點，如果大家有計劃在假期去遠足的話就要留意啦！

 

K Kwong 7大行山中暑熱點︰全部無樹遮！

 

　　消防處表示，本月首3周已錄得122宗行山中暑求助個案，逼近去年整個7月的191宗！K Kwong在今個星期初於Facebook自爆行山試過中暑，亦有過百次隊友中暑的經驗，他就列出7大中暑／熱衰竭熱門地點，全部都是沒有樹蔭的！

 

（圖片來源︰K Kwong Facebook）

 

1.    西貢麥2上西灣山

 

　　西貢麥2上西灣山雖然只有300幾米高，但是他就試過中暑「見到黑白色影像昏迷」，幸好有同行隊友拯救！他更說，這段行山路程死過幾位山友，大家真的要小心！

 

2.    船灣郊遊徑

 

　　K Kwong的朋友帶同4L水，獨自一人去做環湖training，結果都是缺水，由直升機救走；而K Kwong在11月都曾經在這條郊遊徑救過幾位中暑山友！

 

3.    鷄公嶺

 

　　眾所就知，鷄公嶺是一條需要大量體力的行山路線，絕對不適合行山新手！就連有豐富行山經驗的K Kwong都形容，在夏天行鷄公嶺跟自殺無分別！

 

圖為北大刀屻遠眺雞公嶺

（圖片來源︰維基百科@Minghong）

 

4.    杯靈雙渡

 

　　K Kwong試過帶4L水行「單渡」青山到圓頭山「差點無命」，又是一條夏天行跟自殺一樣的路線！

 

5.    3條狗牙

 

　　K Kwong說︰「有1年帶7個隊友3月未上到斬柴坳已經4人熱衰竭。」

 

6.    蚺蛇尖

 

　　據K Kwong所說，蚺蛇尖沒樹遮的地方不算長，而且「幾時都好好風」！不過，在夏天行蚺蛇尖都可「殺人」！

 

（圖片來源︰維基百科@Nhk9 ）

 

7.    針山

 

　　K Kwong形容，針山是「熱門中暑又救得番嘅路」，因為不少山友會去針山行山！

 

　　看完K Kwong的分享就知道他是一位行山發燒友！他曾經表示自己有不少行山法寶，其中一個有「K仔水」之稱，是他親自調製的能量飲品，一支就可以補充水份、糖份和鹽份！即睇做法啦！

 

（截圖至叱咤903 在晴朗的一天出發Facebook影片

 

步驟一︰揀飲品

 

　　首先，大家可以選擇自己喜歡的飲品做base，黑加侖子、橙汁、蘋果汁都可以，只要是甜的飲料就得！看過K Kwong的訪問，他就喜歡用利賓納！

 

步驟二︰倒走少許飲料

 

　　接著，大家就要將少部分飲料倒走以留空位作之後的調配。點先為「少許」？只要將樽身打側時，飲品水平線不會蓋過瓶口即可。

 

步驟三︰為飲品「加料」

 

　　最後就可以加入兩三茶匙的檸檬汁和半茶匙的鹽搖勻。

 

　　K Kwong曾介紹，鹽有助預防抽筋，而糖份就可以為身體提供血糖！雖然這支特製飲品可以為身體補充能量，但是大家去遠足記得要量力而為，新手避免去一些高難度的路線，天氣太熱就考慮進行其他活動。即使你有豐富的行山經驗都要小心，因為有行山都有不少黑點，切勿掉而輕心，下頁就為大家列出17大郊遊黑點！

 

下頁繼續睇漁護署行山黑點名單

 

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