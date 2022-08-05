8月片單｜農曆7月鬼門關大開！識睇梗係睇恐怖片！推介8部Netflix、Disney+恐怖電影劇集︰台灣最強《咒》、Stephen King大讚《陰宅異事》、韓式港味作《採魂邨》

鬼節來臨，大家在農曆7月都不敢去夜街，最佳的消閒節目當然是煲劇煲電影啦！不過，次次都追愛情片、劇情片、動作片難免有點悶，今次編者就精心挑選了8部恐怖片給大家，有話題性極高的《咒》、有經典港式鬼片《見鬼》、還有被譽為恐怖片masterpiece的《陰宅異事》，套套都十分精彩，既有重口味的，又有入門級的，總有一套啱你睇！即睇鬼節煲劇片單推介！

#1 《咒》︰台灣最強恐怖片！膽小勿看！



近年來，台灣製作的鬼片、恐怖片都成功突圍，說到今年超有話題性的非恐怖電影《咒》莫屬！電影改編自台灣的真實事件，講述女主角若男（蔡亘晏飾演）和朋友於6年前闖入邪教儀式中的禁地，觸怒了沈睡的邪靈，詛咒不斷蔓延，男友當場猝死，其他朋友接二連三「出事」；六年後，女主角的女兒（黃歆庭飾演）畫出當年儀式的符號，更出現各種奇怪的情況，於是女主角冒著生命危險重回禁地，找出詛咒的秘密，劇情驚嚇程度被觀眾封為「台灣影史最強恐怖片」！



（《咒》劇照）



《咒》在7月初於Netflix上架，短短數日就打入Netflix全球電影榜前10名！電影以女主角第一人稱出發，更有大量的互動橋段，例如記住符號、默念咒語『火佛修一 心薩嘸哞』，就好像跟著主角一起化解詛咒一樣。不少網民看完電影都大呼好恐怖，更表示看完感到不舒服、睡不著覺、被「鬼壓床」，甚至有網民說看完會中咒，信不信由你！不過，導演就曾說過電影中的的手勢、咒語和符咒符號都是虛構的！



編者自問愛看恐怖片，但這次光看預告已經毛骨悚然！假如你是「恐怖手新手」，建議大家一定要先看預告片，太害怕的話可以選擇看其他推介！



（《咒》劇照）



即睇預告片︰

播映日期︰已上架

播映平台︰Netflix

#2 《女鬼橋》︰2020年最多海外瀏覽！



另一齣台灣出品的校園驚悚恐怖電影《女鬼橋》一樣有好成績，它當年不但連奪台灣兩周票房冠軍，更是Netflix2020年度最多海外瀏覽的台灣電影！《女鬼橋》同樣是真人真事改編，改編自2018年發生的台中東海大學「撞鬼直播」一事。電影情節講述，有一群學生貪玩走到「女鬼橋」做直播，中途拍到女鬼飄浮空中，後來更失蹤；四年後，有新聞媒體追訪事件真相，怎知引發一連串驚悚難解的事……



（《女鬼橋》劇照）



（《女鬼橋》劇照）



電影由《返校》、《紅衣小女孩》和《棕邪》製作團隊打造，就連著名作家九把刀都大讚！如果看完覺得意猶未盡的話，說個好消息！續集《女鬼橋2：怨鬼樓》早前已經殺青了，導演透露這次有不少生力軍演員加入，而劇情亦會加入大量特效，預料明年就會上映，大家可以期待一下！



即睇預告片︰





播映日期︰已上架

播映平台︰Netflix

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