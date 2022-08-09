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09/08/2022

李小龍故居展｜一代武打巨星逝世49周年！VR技術重現「棲鶴小築」！同場展出李小龍手書真跡、《龍爭虎鬥》珠寶，「龍迷」必到！

#李小龍故居 #銅鑼灣 #元宇宙 #周末好去處 #棲鶴小築 #李小龍 #VR #打卡 #國際武打巨星 #擬遊未盡—李小龍故居復現企劃 #虛擬實境技術 #展覽
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　今年是國際武打巨星李小龍逝世49周年，為了紀念這位傳奇人物，同時讓下一代了解李小龍的武道、哲學和電影藝術，即日起至8月14日，李小龍會與PRIZM Group在銅鑼灣舉辦「擬遊未盡—李小龍故居復現企劃」展覽！特別之處在於，展覽以VR虛擬實境技術在元宇宙中復現李小龍故居「棲鶴小築」，讓一眾李小龍迷有機會一睹這位武打巨星的居所舊貌，甚至入屋作客！

 

「李小龍元宇宙故居VR體驗」：以1：1比例重現「棲鶴小築」真實場景。

展覽同時展出多項與李小龍相關的收藏。

 

　　除了VR體驗，展覽內容還包括「李小龍故居來龍去脈」，以大量歷史圖片及文字詳細介紹金巴倫道41號李小龍故居「棲鶴小築」的變遷；展出多項與李小龍相關的收藏，包括李小龍手書真跡「似水無形」的哲學理念、李小龍爲紀念電影《龍爭虎鬥》而親自設計的珠寶、以及李小龍舊居外墻磚塊等展品！值得留意的是，現場更有參照電影《龍爭虎鬥》著名場景所設的裝置供參觀者「打卡」留念！

 

　　由8月6日起至8月14日，「擬遊未盡-李小龍故居復現企劃」將會於銅鑼灣舉行，歡迎入場參觀！

 

 

「擬遊未盡——李小龍故居展復現企劃」展覽

日期：8月6日至8月14日

時間：（星期日至四）11am-8pm／（星期五及六）11am-9pm

地點：銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心地下Shop D

免費入場

 

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