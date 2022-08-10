緣路山旮旯｜岑珈其高EQ回應毒舌影評變另類宣傳！睇完戲，再去沙頭角／下白泥／荔枝窩尋幽探秘！盤點5個「山旮旯」必影必玩！

由岑珈其主演的《緣路山旮旯》上周公映，電影以風趣幽默的「IT宅男溝女」橋段，帶大家用眼睛來一趟香港本地遊，去勻沙頭角、下白泥、大澳、荔枝窩、長洲5個山旮旯地方！然而有觀眾在網上分享觀後感，行文間批評岑珈其樣衰趕客，結果引來大批網民直斥其非，岑珈其本人亦有親身留言回應：「多謝你嘅分享，我嘅樣衰令你難受，影響到你唔好意思。但我真係好鍾意做演員，就算你坐時光機返去我以前細個欺凌我，我都會想做演員。樣衰我改唔到，但我會努力再做好啲演出，希望將來可以得到你嘅支持。」面對人身攻擊，岑珈其高EQ的回應，不但為他搏來不少掌聲，也令更多人留意及討論《緣路山旮旯》，這套在「暑期大檔」狹縫中生存的輕鬆愛情小品！

（《緣路山旮旯》劇照）

《緣路山旮旯》，顧名思義，愛情固然是重點，但編輯的焦點反而落在「山旮旯」：沙頭角、下白泥、大澳、荔枝窩、澄碧邨！總覺得單靠觀賞一部電影，無法完全感受這些山旮旯地方的大好景色，還是要親身走一趟，才知道「香港真係好靚」並不只是一句電影宣傳口號！即睇《緣路山旮旯》取景地點有乜必影必玩！

【《緣路山旮旯》電影場景逐個去】沙頭角：6月起有限度對外開放！無禁區紙都可出入？

相信香港沒太多人曾經去過沙頭角，沙頭角位於香港新界北區，與深圳鹽田區接壤，自1951年被劃入邊境禁區，一直未有對外開放，就算是香港居民，進出沙頭角都必須持有「禁區紙」，還要有當地居民擔保！好消息是，沙頭角禁區已於今年6月3日起逐步開放，周六、日及公眾假期容許指定旅行團進入沙頭角指定範圍觀光！如果有意報名參加一天圑，去次前不妨先做「功課」了解沙頭角更多！即睇沙頭角必到景點！

1. 沙頭角碼頭＋沙頭角之角

要數沙頭角的必到景點，沙頭角碼頭絕對排第一！沙頭角碼頭全長280米，是全香港最長的碼頭！點解咁長？聽講是因為沙頭角海域一帶水淺，唯一解決方法是把碼頭建長至水深位置，才可供船隻停泊！而隨著「沙頭角開放試驗計劃」推出，原屬邊境禁區的沙頭角碼頭現有限度開放予預先申請的本地遊旅行團使用，可乘船前往荔枝窩、吉澳等鄰近景點！

提提你，沙頭角碼頭附近還有不少特色壁畫，啱晒打卡！另外，碼頭附近亦增設了多項設施介紹當區特色，包括新建地標「沙頭角之角」，身處該地可同時眺望香港和深圳兩地景色！

（圖源：Pedist-維基百科用戶）

2. 中英街

中英街是當年英國租借「新界」的歷史產物。一條街道，靠街中心豎立的八塊界石（目前仍保留五塊界石），四周並無圍牆或鐵絲網，就把沙頭角分為「華界」和「英界」兩部分，兩邊居民不可隨意越界！雖然沙頭角禁區逐步開放，但中英街目前仍然屬於禁區範圍（避免誤闖而造成執法問題），如果大家有機會入去沙頭角玩，只要看到一條設有警崗、門禁森嚴的街道，便知道那就是中英街！就算不能親身影相打卡，可以遠眺一下中英街還是不錯的！

3. 沙頭角農莊

就算參加不到指定旅行團，大家都不要太失望！事關坐落於沙頭角塘肚村的沙頭角農莊，並不在沙頭角禁區範圍，大家即使沒有禁區紙都可以到訪，盡情遊覽農莊內的種植區（內有沉香園、羅漢松等）、紅樹林區、動物區（內有黑草羊、兔子、黃牛、鴕鳥等），甚至可以參加工作坊，親手製作農家茶粿！

電影《緣路山旮旯》中，男主角阿厚（岑珈其飾）曾駕車送同事A. Lee（蘇麗珊飾）回家。沒想到翌日，A. Lee便請了一年假期……

（《緣路山旮旯》劇照）

睇埋下白泥、大澳、荔枝窩、澄碧邨有乜必影必玩！