《明日戰記》｜古天樂心血之作8月上映！耗資4.5億！超多CG鏡頭！影帝劉青雲、張家輝坐鎮！盤點《明日戰記》4個必睇理由！

古天樂別哭！由古天樂耗資4.5億港元、花8年時間製作兼主演的科幻巨製電影《明日戰記》定檔8月25日在港公映！惟《明日戰記》在內地票房慘淡，更被內地部分影評網站和網民予以劣評，日前網絡瘋傳一條疑似「古天樂得知票房不理想而在戲院拭淚」的短片，不少粉絲看到畫面後大感鼻酸和心疼，紛紛表示會入戲院看《明日戰記》以示支持，並喊話「古天樂不要哭」！一部電影好看與否，其實各花入各眼，但用心製作的電影就是值得支持！即睇《明日戰記》4個必睇理由！

（《明日戰記》劇照）

【《明日戰記》4個必睇理由】1. 香港有史以來最具規模科幻巨著！

港產片近年都處於低谷狀態，極少有大製作，遑論涉及大量CG特效的科幻特技片！然而這一切都無阻鍾情科幻片的古天樂，投資逾4.5億港元、用8年時間（前期籌備3年、半年拍攝、超過1年時間做後期製作）製作香港首部科幻片《明日戰記》，力證香港也有人才和國際級數CG技術！單是古天樂這份對香港電影的熱情，就值得他們入場支持！

【《明日戰記》4個必睇理由】2. 以超多CG鏡頭挑戰做亞洲第一！

不少看過《明日戰記》預告片的人，都不約而同地大讚CG特效相當出色，無論是裝甲車與機械人的公路追逐戰、還是巨型戰機墜毀、重裝士兵逃亡，都能營造出非常緊張的氣氛！要做出如此水準，古天樂及其團隊可說是花了不少心力，更在電影的幕後特輯中直言，《明日戰記》是擁有最多CG電腦特效鏡頭的香港科幻電影，甚至可能超出以往亞洲電影做的數量！

【《明日戰記》4個必睇理由】3. 重量級影星坐鎮！

古天樂除了監製和主演《明日戰記》，更請來劉青雲、張家輝、劉嘉玲、姜皓文、謝君豪等好戲之人演出！就算不看故事內容、CG特效如何，單是演員陣容，就已經值得票價！試問現在有哪一部電影可以集齊這麼多位重量級演員！

（《明日戰記》劇照）

（《明日戰記》劇照）

【《明日戰記》4個必睇理由】4. 古天樂！

古天樂身為《明日戰記》的總監製和男主角，近日四出奔波積極為電影進行宣傳活動，甚至發表「老婆論」，直言「凡看過《明日戰記》的都是我老婆。」惟日前網上瘋傳他疑似因內地票房不理想而落淚的短片（古天樂其後解釋只是因為戲院沒開冷氣、太熱），實在惹人心疼，難怪大批影迷紛紛表示入場力撐，圈內亦有不少藝人開聲支持！其中身在台灣的杜汶澤更留言︰「當古天樂需要別人支持的時候，你可能會覺得願意幫忙的人只想拍馬屁，你會這樣想，那只是因為你不清楚姓古的這個人，曾經救過多少人……」這絕非假話，古天樂為人樂善好施，不但幫助過不少圈中人度過難關，又在內地興建近百間學校，在疫情爆發期間，他更透過以其名字命名的慈善基金會搜購口罩給拾荒者、殘疾人士、有特別需要學童的家庭等，絕對配得上「大善人」之稱！但願好人有好報，這位好人能獲得「好票房」回報！

（《明日戰記》劇照）

《明日戰記》故事講乜？

《明日戰記》以2055年的未來世界為背景，講述一顆隕石墜落在B16區後，竟然生長出一棵外星異種藤蔓「潘朵拉」，令空氣、水源都受污染，曾經繁華的城市亦因而變成荒土。為了生存，人類必須與「潘朵拉」決一死戰，更要面對「天幕計劃」的謎團……

（影片來源：YouTube@One Cool Film）

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