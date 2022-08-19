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19/08/2022

《明日戰記》| 《明日戰記》疑被偷票房？古天樂勁撐香港電影業，8年投資/出品逾20部好戲！必睇《逆流大叔》、《翠絲》！你睇過／最喜歡邊齣？（附全名單）

#香港電影 #《明日戰記》 #偷票房 #古天樂 #五個小孩的校長 #逆流大叔 #翠絲 #媽媽的神奇小子 #梅艷芳 #天下一電影公司
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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　說到電影界近日最多人討論的定必是由古天樂耗資4.5億港元、花8年時間製作兼主演的《明日戰記》！這套科幻巨製電影目前在內地上映中，惟票房麻麻，古天樂更破天荒直播帶貨做宣傳谷票房。不過最近就有傳內地網民投訴入場買飛後被改成另一套電影，疑出現「偷票房事件」，大家都為古天樂抱不平！不說不知，原來古仔多年來都力撐著香港電影業，他的「天下一電影公司」在8年間足足投資過27部電影，當中有不少港產片！編者以下就精選了5部必看之選，大家有興趣可重溫一下，就當作支持古仔吧！


【古天樂出品電影】五個小孩的校長︰2015最高票房電影！


　　第一套必重溫的一定是2015最高票房的香港《五個小孩的校長》，古天樂都有份出演！電影是改編自真人真事，講一個全港最低薪的幼稚園校長與五個鄉村小朋友的故事。記得當時電影一上映，有不少觀眾都大讚劇情感動，票房足足收逾4,600萬，楊千嬅更憑電影勇奪多個獎項！如果你還未看過，那就要趁周末欣賞一下！

 


《五個小孩的校長》電影海報


《五個小孩的校長》劇照


重溫預告片

 

【古天樂出品電影】逆流大叔︰大叔勵志電影！


　　雖然端午節已過，但是講述四位大叔「扒龍舟」的勵志電影《逆流大叔》都值得回味一下。以往不少勵志電影都以年輕人的角度出發，而這套就以大叔做主角，呈現了四位男人重拾了人生久違了的衝勁，重新燃起鬥志，迎接挑戰！雖然電影最終票房不是特別出色，但是當時有被邀請於2019年倫敦「華人視覺藝術節2019」 作歐洲首映！

 


《逆流大叔》電影海報


重溫預告片︰

 


【古天樂出品電影】《翠絲》︰LGBT議題


　　眾多電影中，極力推介大家看《翠絲》，這是一套以LGBT為主題的電影，由年輕導演李駿碩執導。劇中提到一名眼鏡店東主，已婚的「他」意識到自己內在是女性，但因為社會的道德禁忌，他一直掩藏內心的想法；直至某天重遇故人，他就決定要變性，而所謂的「幸福家庭」面臨危機……雖然香港是一個開放的社會，但是在跨性別和同性戀上有兩極的聲音，從電影入手了解這個議題可能是不錯的選擇！

 


《翠絲》電影海報


重溫預告片︰



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