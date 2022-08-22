第六代山頂纜車即將登場！復古車身+載客量up！同第一代纜車打卡+沉浸式體驗太平山！開幕前快閃優惠︰成人來回車票低至57折（附購票、票價詳情）

山頂纜車終於返嚟啦！山頂纜車近日完成升級工程，全新第六代的車廂和翻新的車站將會在本周六（27日）正式投入服務！第六代的車廂固然靚咗不少，擴建後的中環總站室内候車區都變得闊落，可以容納逾千人，排隊等候更舒適！還有，中環總站更設立了5大體驗區，不但可以認識纜車的歷史，更不乏打卡位！想重拾回憶的話，那就要往下看啦！有新開幕優惠添！

【第六代山頂纜車】載客量提升！候車時間縮短！

不論在土生土長的香港人還是遊客的眼中，山頂纜車絕對是香港極具代表性的景點之一，大家就可以趁重開搭纜車上山頂來個一天遊！這次山頂纜車就耗資了7.99億元來進行升級工程，包括更換、纜索、軌道、翻新車站等等。新一代山頂纜車既保留了現代經典設計概念，載客量亦大大提升，乘客候車的時間縮短超過七成。而擴建後的中環總站室内候車區可容納多達 1,300 人，月台和車廂地台的高度一致，更方便殘疾人士使用。

（圖片由山頂纜車提供）

【第六代山頂纜車】設5大體驗區︰第一代纜車、沉浸式體驗

除了以全新的樣貌呈現眼前之外，山頂纜車亦在中環總站設立了五大體驗區域為大家帶來視聽娛樂體驗和打卡位！首先，在中環纜車總站入口將會擺放由澳洲華裔藝術家李林迪女士創作、高度逾10米的雕塑作品《無限之眼》，聽說作品是受到香港的飛躍精神所啟發，會呈現不斷變化的燈光效果。「躍動的心」區域則會以聲音及影像展示山頂纜車由1888年至2022年期間之車廂、動力及運作系統的演變，介紹每個時期的纜車設計及運作模式。

《無限之眼》

（圖片由山頂纜車提供）

（圖片由山頂纜車提供）

了解完纜車的運作之後，大家記得登上第一代山頂纜車打卡，山頂纜車將擺放第一代山頂纜車複製品讓大家回味一下。「穿梭時空」區域就會穿越過去，帶大家重溫香港和山頂纜車過去一百多年的重要歷史時刻。

（圖片由山頂纜車提供）

最後一個區域就是最近十分流行的「沉浸式體驗」，看著環繞式影像就好像置身於太平山中，探索到山頂上的野生動物、雀鳥及昆蟲之餘，仲可體會太平山的日與夜，簡直好似去咗藝術展覽一樣！

（圖片由山頂纜車提供）

【第六代山頂纜車】開幕優惠︰快閃減價！通行證！

山頂纜車為了答謝大家的支持，在開幕期間推出一連串優惠，包括限量300套「超級粉絲套裝」、「感謝香港通行證」，以及快閃網上優惠，在8月26日前可到網上訂購車票，成人最平$35就可以搭到纜車，想登上凌霄閣看風景的話就由$73起！

「超級粉絲套裝」（$428），包括山頂纜車來回車票、凌霄閣摩天台428入場門票、 第六代山頂纜車限量版保溫瓶、 第六代山頂纜車環保布袋、 山頂纜車圖案記事本和限量版紀念門票套裝。

（圖片由山頂纜車提供）

詳細優惠票價

第六代山頂纜車

開幕日︰8月27日

網上訂票︰https://ticketing.thepeak.com.hk