周末好去處｜天文台嚴選10大靚景打卡好地方！港版瑞士、旺角懸日，邊度睇星星和雲海？排第1位竟是這裏？

最近天氣經常不穩定，時情時雨，天文台更預告即將有熱帶風暴「馬鞍」接近本港，明天就要考慮發出一號戒備信號！雖然天氣又要轉差，但是都無阻我們預先搵定打卡位，只要太陽伯伯一出現，就可以立即出發！最近天文台就在Facebook推介10大香港打卡好地方，遍布港九新界！即刻睇睇有咩地方可以加入to-go list啦！

相信大家在疫情下已經走遍全港的打卡位，不知道大家對於稱得上「打卡」的地方有甚麼要求呢？要夠闊落？要夠開揚？要夠特色？天文台就話，打卡來說，除了地方要夠靚和特別，還有看天時地利人和！香港有不少地方配合埋千變萬化的天氣現象，隨時可影得比明信片靚！

第10位︰紅香爐峰

天文台推介大家到紅香爐峰看日落，路程不難行之餘，還可以飽覽維港景色，最重要是看到超大個鹹蛋黃！

（圖片來源︰天文台Facebook網站）

第9位︰石澳

去石澳除了可以BBQ，晚上還可以看星星！夜景超浪漫！

（圖片來源︰天文台Facebook網站）

第8位︰流水響

邊度有「港版瑞士」之稱？就是睇紅葉勝地的流水響！行完會有瑞士山區肺？

（圖片來源︰天文台Facebook網站）

第7位︰亞皆老街

不想去太遠的話，亞皆老街就啱！那裏有機會看到「曼哈頓懸日」！

（圖片來源︰天文台Facebook網站）

第6位︰大帽山

看完日落、星星，那就要去大帽山看雲海！運氣好更有機會見到獅子山穿出雲海！

（圖片來源︰天文台Facebook網站）

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