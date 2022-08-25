中秋節2022｜昂坪360推「昂坪秋日花燈祭」！浪漫半月椅/猜燈謎 /燈籠工作坊！預訂中秋纜車門票享近4折優惠

一年容易又中秋！下個月初就是中秋節啦，今次有3日長假期，大家計劃好去哪裏共聚天倫呢？有好活動推介！昂坪360在9月將會舉辦「昂坪秋日花燈祭」，有得猜燈謎、參加工作坊之餘，仲有不少靚靚打卡位！由即日起，大家更可以用激抵價預訂纜車門票！即往下睇詳情啦！



【中秋好去處】昂坪360限定優惠︰預售門票低至4折！



昂坪360在官網推出限定優惠，可以$98預購即日至9月18日期間的來回標準纜車門票。另外，大家在官網購買來回標準纜車門票或「嶼」樂無窮優惠包滿$360，再減$60！甚麼是「嶼」樂無窮優惠包？優惠包括纜車探知館入場票，大嶼山巴士一日車票， $10大澳及昂坪市集現金券及長沙My Seaside Park露營體驗或HK Natural Surf滑浪班課程$50現金券一張。



（官網截圖）



纜車門票優惠



推廣期︰即日至9月1日

使用日期︰即日至9月18日

購票網址︰https://webstore.np360.com.hk/p/np360-exclusive-lantau-fun-triple-offers-2022

註︰於到訪日最少一天前經昂坪360官網預訂來回標準纜車門票，可尊享優惠價 $98



【中秋好去處】昂坪秋日花燈祭︰半月椅、花燈、工作坊！



成功買到優惠車票上昂坪360有咩好做？昂坪360在9月舉行「昂坪秋日花燈祭」，昂坪市集將會掛滿又大又圓的燈籠，超有節日氣氛！昂坪360亦沿途設立了不少打卡位，必去「閃爍生光半月椅」，閃亮的半月椅配上大澳的夜空，超浪漫又溫馨，打卡一流！



（圖片由昂坪360提供）



昂坪市集設有「心心相印心願亭 」，掛滿粉色系的心形花燈，大家可以跟另一伴在花燈下許願，祈求愛情運順順利利，日日都sweet爆！來到市集，又怎可以不去菩提花燈許願樹呢？適逢中秋佳節，菩提花燈許願樹上掛滿特色手繪燈籠，大家又可於許願樹前許下願望。不知道大家有甚麼願望呢？我就希望疫情快散去！



（圖片由昂坪360提供）



（圖片由昂坪360提供）



打完卡後就可以去菩提樹旁挑戰猜燈謎，只要手持昂坪360纜車門票，即日可於東涌纜車站或昂坪纜車站售票處，換領一張燈謎遊戲卡參加燈謎遊戲！取得指定分數，即可到360旅遊資訊中心參與即抽即獎一次。



（圖片由昂坪360提供）



另外，昂坪360更邀請藝術創作團體「大澳非茂里」在今個中秋佳節舉辦兩個期間限定工作坊 －「手繪燈籠工作坊」及 「特色面繪體驗」。大家憑任何即日昂坪360纜車門票，並於昂坪市集任何商戶消費滿$50元或以上就有得參加，名額有限，先到先得！



（圖片由昂坪360提供）



（圖片由昂坪360提供）



昂坪360「昂坪秋日花燈祭」



活動日期︰9月1日至9月18日

時間︰10am—6pm（星期一至五）；9am—0630pm（9月10日至9月12日）

地點︰昂坪市集



「昂坪秋日花燈祭」燈謎遊戲抽獎



日期︰8月27日至9月18日

時間︰11am—0530pm （星期一至五）；10am—6pm（9月10日至9月12日）



「大澳非茂里」 手繪燈籠工作坊



日期︰8月27至28日；9月3、4、10、11、12、17及18日

時間︰11am-5pm

地點︰昂坪市集心心相印心願亭（8月）及昂坪市集19號舖（ 9月）

名額︰每日100個



「大澳非茂里」 特色面繪體驗



日期︰9月3、4、10、11、12、17及18日

時間︰12nn至4pm

地點︰昂坪市集19號舖

名額︰每日30個



