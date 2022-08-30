  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
我家私房菜Foodie What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

30/08/2022

開關即去！Time Out《全球最型格街道2022》出爐！香港邊條街上榜？港人最愛東京、台北最型竟然係呢兩條街？（附完整排名）

#墨爾本 #台北 #全球最型格街道2022 #Time Out #太平山 街 #周末好去處 #永康街 #香港 #加拿大 #神樂坂 #哥本哈根 #蒙特利爾 #日本 #打卡 #吃喝玩樂 #東京 #好去處 #香港好去處 #港島
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　香港人出名喜歡捐窿捐罅搵好去處打卡，如果要你選出你認為最靚最型的街道，你會想起哪裏？《Time Out》日前就公布了《全球最型格街道2022》排名，除了歐洲和美國等地，連香港的街道也有上榜！立即bookmark以下《Time Out》推介，待開關時盡情遊覽一番！

 

1.    蒙特利爾：惠靈頓街（Rue Wellington）

 

（圖片來源：Caroline Perron／Time Out）

 

　　今年的「全球最型格街道」冠軍為加拿大蒙特利爾的惠靈頓街！《Time Out》指惠靈頓街擁有全市中最好的酒吧和新餐廳，任何美食都可以在這裏找到；當中「Bar Palco」的招牌雞尾酒以及「Bossa」的三文治是重點推介之一，絕對要一試！

 

2.    墨爾本：格特魯德街（Gertrude Street）

 

（圖片來源：Jo McGann／Time Out）

 

　　位於墨爾本的格特魯德街全長850米，綠樹成蔭，給人寧靜的感覺。當中格特魯德街的餐廳「Poodle」更早被《Time Out》評為墨爾本最Top的餐廳之一，是必吃推介之一；想旁晚來杯cocktail，亦不妨到酒吧「Everleigh」點杯bartender’s choice，包你一試難忘。

 

3.    格拉斯哥：大西路（Great Western Road）

 

（圖片來源：Shutterstock／Time Out）

 

　　蘇格蘭的格拉斯哥歷史悠久，當中大西路是不少當地人假日常到的地方！上至美食，下至懷舊雜貨等一應俱全；特別推介selected shop「HOOS」，小眾牌子如Hay、Muuto、Skagerak等都可以在這裏找到，逛上一個下午也不成問題！

 

4.    台北：永康街

 

（圖片來源：Shutterstock／Time Out）

 

　　第4位是位於港人的熱門旅遊景點台北的永康街！這條位於東門街區的小巷充滿各式各樣的餐廳，當中不乏傳統小吃、甜品店和茶室等。《Time Out》的必吃推介有「思慕昔」的芒果雪花冰以及「掌門釀造」的精釀啤酒等。

 

5.    哥本哈根：Værnedamsvej

 

（圖片來源：Daniel Rasmussen／Time Out）

 

　　位於哥本哈根Vesterbro的Værnedamsvej一直以來都是潮流集中地，有別於其他旅遊區，Værnedamsvej有齊花店、精品店、酒吧、芝士店等，連《Time Out》也直指Værnedamsvej有如迷你巴黎一樣，假日來chill一番就最好不過！

 

下頁睇6至10位！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#墨爾本 #台北 #全球最型格街道2022 #Time Out #太平山 街 #周末好去處 #永康街 #香港 #加拿大 #神樂坂 #哥本哈根 #蒙特利爾 #日本 #打卡 #吃喝玩樂 #東京 #好去處 #香港好去處 #港島

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk