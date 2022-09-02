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02/09/2022

中秋2022｜中環街市「燈影之城」中秋綵燈會！必影5米高燈籠許願樹／立體燈飾月兔！長者獨享$2消費優惠！點樣贏HUAWEI手提電腦、Nikon禮券、月餅？

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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law Photo: 由公關公司提供

　　一年容易又中秋！臨近中秋節，各區都有大大小小的賞燈會、市集、藝術裝置等，其中當然少不了中環街市！擁有百年傳統製餅經驗的恆香老餅家，不但連續第二年舉辦中秋綵燈會，更特意移師至同樣擁有悠久歷史的中環街市，於即日起至9 月30日舉辦「恆香‧中環街市 燈影之城 The City of Moon」，活動期間除設有4大打卡位、不同中秋主題活動、月餅換領獎賞遊戲等，更提供限定消費優惠！實行和大家開開心心過中秋！

 

【中環街市「燈影之城」中秋綵燈會】即睇4大打卡位及消費優惠！

 

打卡位1：5米高燈籠許願樹！

 

　　今年恆香老餅家選用大樹作主題，用上超過200個七色繽紛、以文青圖案為元素的燈籠，組成一棵5米高的「燈籠許願樹」！大家來到中環街市地下的中央位置，即可望見一棵色彩斑斕的「燈籠樹」，這棵「燈籠樹」在日間已吸引無數人前來打卡影相，至入夜後配合燈光效果，更添幾分浪漫，無疑是人氣最高的打卡位！

 

 

打卡位2：「光影月兔」配「恆香月餅椅」！

 

　　燈籠許願樹下，還設有6隻不同大小及造型的「光影月兔」和「恆香月餅椅」！玉兔身披發亮的鏤空雕花外套，攜同月球結伴登場，活潑又典雅……咦！睇真啲！原來其中一隻玉兔的身旁，不是月球，而是以「恆香雙黃白蓮蓉月模具」為設計靈感的「恆香月餅椅」！真夠fun！

 

 

打卡位3：恆香元聚市集小屋！

 

　　融合元朗街景元素的「恆香元聚市集小屋」，不但展示了恆香的珍藏月餅模具，還有本地插畫師手作的插畫，充滿文青氣氛之餘，亦能展現傳承文化保育的理念！

 

 

　　影完打卡牆，大家還可以到旁邊的熱酥餅櫃走一圈，買幾件新鮮出爐的恆香老婆餅、皮蛋酥和蛋黃酥盡情品嚐！現場更同時發售恆香今年打造的全新產品—酥小月系列、恆香x輕鬆小熊™推出的一系列產品，包括奶黃麻糬酥皮月餅、迷你蛋黃白蓮蓉月餅、杏仁餅禮盒等！無論你喜愛感受傳統抑或享受新意，都可以在這裏找到啱心水的中秋節慶餅品！凡購買任何月餅滿$300，即送傳統風琴紙燈籠！滿$500，更送恆香月餅陶瓷碟或老婆餅陶瓷碟！滿$800，則送唐餅保溫瓶！

 

　　想買月餅同時做善事？留意啦！「恆香元聚市集小屋」設有慈善展銷，由懷智殘疾學員創作的各式各樣的中秋手工藝品，當中售賣的「恆香x懷智‧愛心月餅禮盒」，恆香將撥出50%收益予基督教懷智服務處，以培訓殘疾人士的就業發展，啟發他們的潛能，讓他們融入社會！

 

「恆香‧中環街市  限定消費賞」

 

1.    恆香 x 懷智‧愛心月餅禮盒

購買日期：即日起至9月10日（星期六）

購買時間：10am-10pm

購買地點：中環街市地下Oasis「恆香元聚市集小屋」

售價：慈善價$78*（原價$98）*50%撥捐予基督教懷智服務處

 

2. 中環街市 X 恆香 X懷智 特別版月餅禮盒

換領日期：即日起

換領時間：10am-10pm

換領地點：中環街市1／F禮賓處

換領方法：活動期內，於中環街市即日累積消費滿$1,000，到換領地點出示相關有效發票，即可獲贈「中環街市X恆香X懷智 特別版月餅禮盒」。名額有限，先到先得。

 

 

打卡位4：微型恆香正舖及小城故事積木展！

 

　　除「燈籠許願樹」、「光影月兔」等藝術裝置以及「恆香元聚市集小屋」外，中環街市的二樓「中環食街」及兩旁的玻璃牆身亦添上濃厚的中秋節日氣氛！

 

 

　　今年中秋綵燈會亦再度與基督教懷智服務處合作，展示由殘疾學員以黏土製作的微型恆香店舖、中秋盆菜、傳統嫁囍禮餅等，增添中秋時節氣氛！同場更有「小城故事」以積木展現充滿中秋氣氛的香港情懷場景，啱晒打卡！

 

 

下頁睇更多消費優惠、工作坊及大抽獎詳情

 

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