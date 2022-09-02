中秋好去處｜珍寶海鮮舫數碼畫展：集合5位本地藝術家特色作品、重溫珍寶海鮮舫故事！消費滿額換限定postcard+得意插畫燈籠仔

有近半百世紀歷史的珍寶海鮮舫於今年6月沉沒南海，一代集體回憶逝去，不少人都大感惋惜。想回憶昔日珍寶海鮮舫的風光姿態，除了翻查舊照片回味，不妨亦欣賞由本地藝術家的筆下之作！香港仔中心將於9月起舉辦「我們的珍．寶故事」珍寶海鮮舫數碼畫展，即睇以下詳情！

集合5位本地藝術家筆下的「珍寶海鮮舫」！

「我們的珍．寶故事」 珍寶海鮮舫數碼畫展將由5位本地藝術家： Chocolate Rain、Felix Ip、Messy Desk、Pen So及No Paper Studio以各自的作品道出他們與珍寶海鮮舫的美好回憶。當中擅長手繪懷舊海報風格的No Paper Studio以《食神》為靈感、繪製出充滿復古港產電影海報，令人一看便產生共鳴！

《珍寶海鮮舫之第二十八屆超級食神大賽》／No Paper Studio

Jumbo in the Wonderland／Messy Desk

而Messy Desk以童話般的色彩繽紛，充滿童真的圖案創作港島南區地標和文化特色，可愛感滿分。而知名藝術家Chocolate Rain就以奇妙旅程為靈感，繪出漁港時代的香港仔；Felix Ip更以其擅長的科幻畫風，繪出心目中的海上「巨人」；而Pen So 則用了簡單黑白線條，記錄珍寶海鮮舫的淒美。

海上的時代見證者／Chocolate Rain

南灣巨人／Felix Ip

墨上食府／Pen So

憑指定消費免費換領限定紀念品！

看完展覽，想把這些風景帶回家好好收藏？香港仔中心同場出了兩款主題紀念品：包括插畫 DIY 燈籠以及一套5款的插畫明信片，顧客可憑指定消費免費換領，當中DIY 燈籠更是打卡一流，絕對值得收藏！

於香港仔中心以電子貨幣消費滿$300或以上（憑最多兩間不同商舖之即日有效機印發票，連同對應之電子貨幣付款存根），可換領「我們的珍．寶故事」插畫DIY燈籠1份

於香港仔中心以電子貨幣消費滿$150或以上（憑最多兩間不同商舖之即日有效機印發票，連同對應之電子貨幣付款存根），可換領「我們的珍．寶故事」插畫明信片（一套5款）

「我們的珍．寶故事」數碼畫展

日期：2022年9月3日起至10月4日

地點：香港仔中心4期地下

詳情：www.achongkong.com