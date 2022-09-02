  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
我家私房菜Foodie What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

02/09/2022

賽艇運動初體驗！「賽馬會划越無限計劃」開幕典禮暨同樂日周日舉行！前港隊鄧超萌、安宜將現身支持！

#划艇 #安宜 #鄧超萌 #觀塘 #賽馬會划越無限計劃 #運動 #觀塘海濱 #嘉年華體驗區 #周末好去處
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　未試過點知無可能！在很多人眼中，運動是一場自我挑戰，無論選擇跑步、攀石、划艇或其他運動，都要通過一段時日的鍛鍊，才能從中學會拼搏、奮鬥的精神！由香港賽馬會慈善信託基金捐助、香港藝土民間有限公司及香港青年獎勵計劃聯合合辦的「賽馬會划越無限計劃」，正好為年輕人提供一個自我鍛鍊的機會！

 

　　為期3年的「賽馬會划越無限計劃」，旨在讓來自弱勢社群的青少年，透過虛擬實景划艇、水上平板賽艇訓練及海岸旅程等，吸引他們擁抱健康生活，並提高對水上運動的興趣和認識，甚至在未來考取教練資格，將自身運動經驗傳承下去！

 

（圖源：Facebook@賽馬會划越無限計劃）

 

　　為了讓更多人了解「賽馬會划越無限計劃」，該計劃將會9月4日舉行開幕典禮暨同樂日，屆時2018亞運男子輕量級八人艇銅牌得主鄧超萌、首位單人賽艇環繞港島一周的香港女子帆船運動員安宜（Anna Fisher）將會現身支持！現場不但設有水上啟動儀式「Row-Go by action！」，由參與計劃的學生及導師組成隊伍，於觀塘海濱示範平板賽艇活動！更設有免費「嘉年華體驗區」，讓大家一同感受各項划艇活動的樂趣！

 

「賽馬會划越無限計劃」開幕典禮暨同樂日

日期：9月4日（星期日）

開幕時間︰2pm

地點：觀塘海濱道86號—發現號 03

 

「嘉年華體驗區」

開放時間：3pm-5:30pm

 

想了解「賽馬會划越無限計劃」更多？可留意其Facebook專頁

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#划艇 #安宜 #鄧超萌 #觀塘 #賽馬會划越無限計劃 #運動 #觀塘海濱 #嘉年華體驗區 #周末好去處

更多吃喝玩樂文章

放大顯示

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk