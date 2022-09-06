06/09/2022
中秋2022｜中秋坐開篷巴士夜遊維港海傍賞月！新巴推中秋賞月路線H1S！單程收費咁多遊車河試唔試得過？（附路線及班次詳情）
Ariel Chan
Ariel Chan
寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。
Editor
還有數天就到中秋節！大家打算去哪裏賞月、吃月餅呢？新巴「人力車觀光巴士」在今個中秋特別開設中秋賞月路線H1S，將會往返中環和尖沙咀！如果大家今年不想坐定定在公園賞月，不如來點新意思邊遊車河邊賞月啦！即睇詳情！
新巴「人力車觀光巴士」於本周五至下周一（9日至12日）推出中秋賞月路線H1S，在晚上指定時間由中環（天星碼頭）及尖沙咀（漢口道），中途設有多個上落車站，並途經灣仔／銅鑼灣海傍及尖東海傍等賞月熱點！以下為路線H1S巴士站的位置︰
H1S的單程收費為$39.8，如果早前在「夏日賞賞你」成功搶到新巴人力車觀光巴士優惠劵的市民可於中環（天星碼頭）人力車觀光巴士服務站以優惠價購買全日票，而其他有效人力車觀光巴士全日票亦適用於此線！
城巴「人力車觀光巴士」中秋賞月路線H1S
服務日期︰9月9日至12日
車費︰$39.8
路線︰中環 <>尖沙咀
查詢︰2136 8888
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