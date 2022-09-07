中秋好去處｜打卡賞月必去！康文署推5大中秋綵燈展！超吸睛四川自貢綵燈工藝、大型月亮走馬燈、溫馨光影藝術裝置

今個星期六就是中秋節！除了到各大商場打卡「賞月」，戶外同樣有好去處！康文署將由今日起於維多利亞公園、大埔海濱公園等舉辦5大「中秋綵燈展」，當中位於維園的《圓月故事》更結合了四川自貢綵燈的傳統工藝，節日氣氛滿滿！即睇以下詳情！

【康文署中秋綵燈展】1. 維多利亞公園：超吸睛！3大月亮球體裝置

位於維多利亞公園六號足球場的《圓月故事》絕對是今年綵燈展的重頭戲，《圓月故事》由三個月亮球體組成，展示月兔相融的溫馨場景，燈組由本地建築師施琪珊及其團隊創作、設計和統籌，並結合了四川自貢綵燈的傳統工藝，好吸睛！

《圓月故事》／維多利亞公園六號足球場

《圓月故事》綵燈光影展

地點：維多利亞公園六號足球場

展期：即日起至9月25日（三至日）

亮燈時間：下午6時30分至晚上11時

*中秋節正日（9月10日）亮燈時間延長至凌晨12時

【康文署中秋綵燈展】2. 大埔海濱公園：打卡一流！大型月亮走馬燈

位於大埔海濱公園的綵燈展以「團圓月・月圓願」為主題，於公園內的水池、草地、香港回歸紀念塔等特色景點設置大型走馬燈、許願紙鶴、紙船、孔明燈造型的綵燈，寓意人月兩團圓；入夜後綵燈五光十色，絕對是打卡一流！

「團圓月・月圓願」／大埔海濱公園

「團圓月・月圓願」綵燈展

地點：大埔海濱公園

日期：即日至9月12日（三至一）

亮燈時間：下午6時30分至晚上11時

*中秋節正日（9月10日）亮燈時間延長至凌晨12時

【康文署中秋綵燈展】3. 香港文化中心：零距離擁抱！溫馨光影藝術裝置

而香港文化中心則有本地藝術家羅曉騰以擁抱為題的光影藝術裝置《無間擁抱》，作品中的兩隻兔子面對面站立在水池上，透過光影效果帶出「零距離的擁抱」概念；此外，兔子四周更有心型燈箱作伴，十分溫馨，最適合和家人一起來欣賞！

《無間擁抱》光影藝術裝置／香港文化中心露天廣場

《無間擁抱》光影藝術裝置

地點：香港文化中心露天廣場

日期：即日至9月25日（五至日）

亮燈時間：下午6時30分至晚上11時

*中秋節正日（9月10日）亮燈時間延長至凌晨12時

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