中秋2022｜中秋又可以免費搭電車！無限次任搭暢遊港島！有咩中秋打卡熱點必去？

又有免費電車搭啦！有企業在中秋節推出「免費乘車日」，大家可以在中秋節正日全天免費搭！大家不妨趁這個機會來個港島遊啦，有不少靚靚打卡位！

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繼去年成功舉辦首屆叮叮樂全港市民免費乘車日活動後，華泰國際今年繼續搞！他們於中秋節9月10日（星期六），推出電車「免費乘車日」，全港市民都可以去港島無限次免費乘搭電車！大家不妨趁假日來個港島一天遊吧！

（圖片來源︰經濟日報）

港島區都有不少中秋打卡位，最不能錯過的一定是維多利亞公園的綵燈節，有3大月亮球體裝置超吸晴！去完銅鑼灣，可以再行遠少少到灣仔星街打卡，更有購物優惠！再來就可以去中環街市，有5米高燈籠許願樹和立體燈飾月兔，包大家玩得盡興！

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