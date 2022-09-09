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09/09/2022

中秋好去處2022｜賞月、打卡、逛市集！蒲公英浪漫打卡位、勁多美食手作和風市集、特色應節月餅小屋！

#中秋節2022 #中秋節 #中秋市集 #商場打卡 #週末好去處 #中秋好去處 #新都會廣場 #打卡 #樂隊演奏 #偽旅行 #將軍澳 #PopWalk #熱氣球 #Busking #中環街市 #恆香餅家 #燈籠 #許願樹 #市集 #文化保育 #工作坊 #紙藝燈籠 #PMQ #星街小區 #霓虹燈 #南豐紗廠 #本地手作
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Text: Edith Photo: 各大商場提供

　　一年容易又中秋，今年更適逢一連三日Long weekend，大家想好去哪裏過中秋節嗎？除了一家人團圓賞月切月餅外，多個商場都充滿中秋限定的展覽、打卡位、市集和工作坊等等，好適合大家去影靚相，過一個充滿氣氛的中秋節！小編為大家整合了不同的中秋商場好去處，睇下有邊個想去啦！


【中秋商場打卡好去處】浪漫中秋！蒲公英の町：葵芳新都會廣場


　　今個中秋，葵芳新都會廣場會以「蒲公英の町」為主題，打造一系列浪漫的中秋節打卡位！在商場 L4 露天廣場中，可以見到繽紛蒲公英裝置配以閃亮拱門，形成一條閃爍「蒲公英小路」，再配上旁邊的小孩藝術雕像及許願牆，真是充滿美感！
 

 

　　除了多個打卡位外，商場推出期間限定「幻彩燈謎樂」活動，讓一家大細可以在中秋佳節動動腦筋，猜猜有趣又老幼咸宜的燈謎！而在中秋迎月及正日的晚上，商場更安排了Busking Night，大家可以在L4露天廣場一邊賞月，一邊聽年青樂隊現場演奏！

 


新都會廣場「蒲公英の町」
日期：即日起至10月30日
地點：L4 露天廣場


幻彩燈謎樂
日期：即日至9月12日
地點：L5 空中花園


中秋 Busking Night
日期：9月9日 晚上7時至9時；9月10日 晚上6時至10時
地點：L4 露天廣場


下一頁：中秋偽旅行！《小出走．日漫遊佐賀へようこそ》

 

 

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