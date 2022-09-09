中秋好去處2022｜賞月、打卡、逛市集！蒲公英浪漫打卡位、勁多美食手作和風市集、特色應節月餅小屋！

一年容易又中秋，今年更適逢一連三日Long weekend，大家想好去哪裏過中秋節嗎？除了一家人團圓賞月切月餅外，多個商場都充滿中秋限定的展覽、打卡位、市集和工作坊等等，好適合大家去影靚相，過一個充滿氣氛的中秋節！小編為大家整合了不同的中秋商場好去處，睇下有邊個想去啦！



【中秋商場打卡好去處】浪漫中秋！蒲公英の町：葵芳新都會廣場



今個中秋，葵芳新都會廣場會以「蒲公英の町」為主題，打造一系列浪漫的中秋節打卡位！在商場 L4 露天廣場中，可以見到繽紛蒲公英裝置配以閃亮拱門，形成一條閃爍「蒲公英小路」，再配上旁邊的小孩藝術雕像及許願牆，真是充滿美感！



除了多個打卡位外，商場推出期間限定「幻彩燈謎樂」活動，讓一家大細可以在中秋佳節動動腦筋，猜猜有趣又老幼咸宜的燈謎！而在中秋迎月及正日的晚上，商場更安排了Busking Night，大家可以在L4露天廣場一邊賞月，一邊聽年青樂隊現場演奏！



新都會廣場「蒲公英の町」

日期：即日起至10月30日

地點：L4 露天廣場



幻彩燈謎樂

日期：即日至9月12日

地點：L5 空中花園



中秋 Busking Night

日期：9月9日 晚上7時至9時；9月10日 晚上6時至10時

地點：L4 露天廣場



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