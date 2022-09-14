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14/09/2022

賞花、打卡要去！康文署推第三階段「花悅滿城」！18個公園設特色主題園圃︰東南亞度假style、古雅園林、樹屋庭園！邊度有1比1機動恐龍出沒？

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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　踏入秋天，在秋高氣爽的日子，除了去遠足外，賞花都是一個不錯的選擇！早前康樂及文化事務署（康文署）展開的「花悅滿城」計劃已經來到第3階段， 18個指定公園變身成不同主題園圃，絕對是打卡好地方！即睇詳情啦！

 

　　由即日至10月16日期間，「花悅滿城」計劃踏入第3階段，全港18區的選定公園設置了東方式和西方式主題園圃，其中必去的有以「錦簇．共鳴」為題的九龍仔公園、以「相聚．一刻」為主題的香港公園，有「悠長假期」感覺的屯門楊小坑錦簇花園，以及外國風滿滿的東涌達東路花園！每個公園的設計都別出心裁，簡直好似去了旅行一樣，記得影多幾張相打卡！

 

九龍仔公園的東方式主題園圃「錦簇．共鳴」

（圖片來源︰政府新聞稿）

香港公園的西方式主題園圃「相聚．一刻」

（圖片來源︰政府新聞稿）

屯門楊小坑錦簇花園的東方式主題園圃「悠長假期」

（圖片來源︰政府新聞稿）

東涌達東路花園的西方式主題園圃「閒適天倫」

（圖片來源︰政府新聞稿）

 

　　此外，康文署亦在荃灣公園中央廣場（九月九日至十月三十日）、大埔東昌街康體大樓入口廣場（九月十日至十一月六日）、九龍公園廣場（十一月七日至十二月二十七日）及北角海濱花園草坪（十一月十一日至十二月三十日）輪流展出2隻1比1 的機動恐龍！這兩隻大型機動恐龍裝置由領賢慈善基金借出，是在古生物學家的監督下，利用最新的科學知識重構，準確度及像真度都極高！

 

1比1 機動恐龍

（圖片來源︰政府新聞稿）

 

「花悅滿城」計劃第三階段

 

活動日期︰即日至10月16日

費用︰全免

詳情︰www.bat.gov.hk

 

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