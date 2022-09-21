  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
我家私房菜Foodie What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

21/09/2022

深水埗主教山配水庫｜10月起新增自助導賞團！改為戴耳機聽錄音導賞？每月參觀名額增10倍？快預約！（附預約連結）

#自助形式語音導賞團 #打卡熱點 #深水埗 #主教山配水庫 #一級歷史建築 #主教山蓄水池 #週末好去處 #水務署 #古羅馬建築 #導賞團 #窩仔山
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　深水埗主教山配水庫導賞團最新消息！

 

　　被列為一級歷史建築的深水埗主教山配水庫，前年因清拆工程意外曝光，幸得民間各界的努力，終逃過清拆危機！為了讓公眾欣賞到配水庫罕有的古羅馬式建築結構，水務署目前正提供免費公眾導賞團，惟導賞團一推出迅即爆滿，實在難以一睹配水庫的真貌！好消息是，水務署計劃在今年第四季（即10月至12月期間）起，推出「自助形式」的語音導賞團，改為戴耳機收聽錄音導賞；同時增加團數及每團的人數名額，預計平日每日團數上限可增至6團，假日更可達8團，每團人數亦可增加至50至60人，惟現時仍然需要視乎疫情發展而定。不過按此推算，在新安排下，主教山配水庫每月參觀人數可以破萬，比目前約1,000人增加10倍！

 

　　大家如果有興趣去參觀，即日起就可以到水務署「前深水埗配水庫」網站預約參加。費用全免。

 

（圖源：水務署「前深水埗配水庫」網站）

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#自助形式語音導賞團 #打卡熱點 #深水埗 #主教山配水庫 #一級歷史建築 #主教山蓄水池 #週末好去處 #水務署 #古羅馬建築 #導賞團 #窩仔山

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk