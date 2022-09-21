深水埗主教山配水庫｜10月起新增自助導賞團！改為戴耳機聽錄音導賞？每月參觀名額增10倍？快預約！（附預約連結）

深水埗主教山配水庫導賞團最新消息！

被列為一級歷史建築的深水埗主教山配水庫，前年因清拆工程意外曝光，幸得民間各界的努力，終逃過清拆危機！為了讓公眾欣賞到配水庫罕有的古羅馬式建築結構，水務署目前正提供免費公眾導賞團，惟導賞團一推出迅即爆滿，實在難以一睹配水庫的真貌！好消息是，水務署計劃在今年第四季（即10月至12月期間）起，推出「自助形式」的語音導賞團，改為戴耳機收聽錄音導賞；同時增加團數及每團的人數名額，預計平日每日團數上限可增至6團，假日更可達8團，每團人數亦可增加至50至60人，惟現時仍然需要視乎疫情發展而定。不過按此推算，在新安排下，主教山配水庫每月參觀人數可以破萬，比目前約1,000人增加10倍！

大家如果有興趣去參觀，即日起就可以到水務署「前深水埗配水庫」網站預約參加。費用全免。

（圖源：水務署「前深水埗配水庫」網站）