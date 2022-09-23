港產片回勇！古天樂宣布拍《明日戰記》前傳動畫電影！除了《阿媽》和《飯戲攻心》，邊幾套新戲值得支持？嘉禾限時優惠：$200睇4套戲再送爆谷！

港產片好嘢！近期香港電影回勇，4部港產片包括《闔家辣》、《阿媽有咗第二個》、《飯戲攻心》和《明日戰記》的票房齊破3,000萬，是繼1995年、相隔27年後，同年有4部或以上港產電影票房突破3,000萬，實在可喜可賀！更令人雀躍的是，由古天樂擔任總監製及主演的香港首部科幻電影《明日戰記》，上映僅3個星期更已突破6,000萬票房大關，有望可成為香港史上最高票房華語電影！古仔日前出席《明日戰記》IMAX謝票場更宣佈天下一30年大計，表明將會開拍《明日戰記》前傳動畫電影，為純香港製作，旨在培養電影特技的下一代！

古天樂宣布拍《明日戰記》前傳動畫電影。

有人說，這4部港產片之所以能取得佳績，全賴「MIRROR效應」以及古天樂十足的誠意，但大家也不能忽視的是，背後還有一眾香港電影工作者的努力，譬如愛情小品《緣路山旮旯》，雖然製作費不高，也沒有大卡士明星擔正，卻能憑著製作組以及幕前演員的用心和「貼地」而成功跑出，由開畫當天僅收11萬，到後來靠口碑長賣，逼近千萬票房，成為港產片奇蹟！

當然，港產片票房能如此「爭氣」，也有賴影迷入場力撐！《緣路山旮旯》、《闔家辣》、《阿媽有咗第二個》、《飯戲攻心》和《明日戰記》這幾部電影，相信大家都已看過，甚至不只一次，但其他港產片一樣好值得大家入場支持！即睇！

1. 《一路瞳行》（上映中）

由新晉導演朱鳳嫻執導的《一路瞳行》，由舞台劇《發育．不良》、15分鐘同名網絡短片，再到今日拍成劇情長片《一路瞳行》，劇本籌備足足十年！故事以導演的原生家庭作為藍本，講述一對視障夫婦（由影后惠英紅、吳岱融飾演）誕下視力健全的女兒（由吳千語飾演）後，開始出現大大小小的家庭矛盾，自覺是只是「盲公竹」的女兒更因而對父母產生矛盾的愛恨……

（《一路瞳行》劇照）

（《一路瞳行》劇照）

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