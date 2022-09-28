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28/09/2022

0+3｜調查發現！大家最想聖誕去亞洲短途旅行！必去大阪環球影城「NO LIMIT ! Christmas」狂歡！除了日本，聖誕必去哪些旅遊熱點？

#旅行 #韓國 #旅遊 #台灣 #0+3 #亞洲 #短途旅行 #外遊 #日本 #泰國 #聖誕節 #聖誕2022
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　自政府落實「0+3」入境檢疫措後，港人外遊意欲高昂，不是上網搶機票，就是走到旅行社排隊查行程兼報團！有人在接受傳媒訪問時更表示，為了「返鄉下」日本過白色聖誕，願意花一萬元購買來回香港及東京的機票！旅行癮發作時，果然有錢就是任性！其實日本以外，台灣、泰國、韓國一樣是港人最愛的旅行目的地，早前有旅遊平台公布數據，指亞洲範圍內的短途旅行趨勢更加明顯，大部分的出境航班訂單將在國慶及聖誕長假期進行！即睇4個過聖誕的理想旅行目的地！

 

【0+3｜聖誕去邊好？】1. 日本

 

　　據旅遊平台Expedia的搜尋數據顯示，政府落實「0+3」入境檢疫措後，搜尋前往日本的航班和當地住宿的瀏覽量，遠超美國、台灣和泰國！在剛過去的周末，大阪和東京更榮登「最受港人歡迎的熱門旅遊目的地」頭兩位，相關搜尋量分別增加11倍和9.5倍！至於北海道札幌和福岡，則進佔第6位及第9位，相關搜尋量亦分別增加9.5倍和12.5倍！足證香港人的遊日需求非常高！

 

　　難得日本全面開放自由遊，首選當然是去日本過白色聖誕！大阪環球影城今年更復辦冬季重頭戲「NO LIMIT ! Christmas」聖誕活動，30公尺高的巨大聖誕樹將搭配約10分鐘的燈光音樂表演，務求讓大家感受濃濃的聖誕節慶氛圍；另外還有裝扮成麋鹿、天使的黃色小小兵特別秀、HELLO KITTY快樂銅管樂隊等豪華狂歡活動，加上白皚皚的浪漫雪景，歡樂與浪漫的氣氛同步up！

 

 

（圖源：日本環球影城網頁）

 

　　喜歡追求刺激？不妨來個滑雪場一日遊，北海道的滑雪場，包括新雪谷、富良野滑雪場、星野TOMAMU度假村滑雪場等，在規模或雪質固然是最頂級；即使在關東及中部地區，一樣有很多知名滑雪場值得一去，譬如群馬縣的NORN水上滑雪場、長野縣的野澤溫泉滑雪場、新潟縣的GALA湯澤滑雪度假村等！

 

Read More：0+3｜下月正式開放自由行！日本6大最新景點推介：粉絲必去吉卜力主題樂園／建築名師操刀博物館／Team Lab新搞作

 

（圖源：unsplash）

 

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