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29/09/2022

第二期消費券｜買機票、旅行套票、熱門景點門票！邊個支付平台最著數？一文睇晒旅行社／航空公司／旅遊網站價格及優惠

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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　第二期消費券將於本周六（10月1日）發放，以八達通登記者可領取2,000元消費券（尾期1,000元最早於12月16日領取），以其他支付工具登記者則可領3,000元！適逢香港入境檢疫已放寬至「0+3」，加上日本、泰國、韓國等地開關，不少人都想用消費券買機票去旅行！到底消費券可否直接用於購買機票、旅行套票？可以！政府早前已釐清，只要旅行社或航空公司屬香港註冊，便可接受消費券！面對港人「報復式旅行」盛況，不少旅行社、航空公司及旅遊網站看準時機，不但開始接受消費券支付，更推出消費券優惠！即睇！

 

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【用消費券去旅行】旅行社

 

1. 永安旅遊

（接受八達通、AlipayHK、Tap&Go、WeChat Pay HK、PayMe付款）

 

　　據永安旅遊官網，消費券可以預訂本地及海外酒店、Staycation、機票、玩樂門票、一天遊、餐飲券、自助餐、環球食品／用品、旅行團、禮券、租車等。永安旅遊目前正推出10大著數優惠，包括：憑優惠碼DT421訂購香港出發／目的地之機票滿3,000元即減250元、憑優惠碼DP093訂購機票＋酒店套票滿6,000元即減200元等：凡以支付寶報名旅行團，日本旅行團每位減500元，亞洲旅行團每位減300元！

 

（截圖自永安旅遊官網）

 

　　臨近年尾，旅行癮寧舍大！永安旅遊正提供自由行套票預訂，預計12月13日出發，目的地包括東京、大阪、曼谷、芭堤雅及新加坡！

 

（截圖自永安旅遊官網）

（截圖自永安旅遊官網）

 

2.    東瀛遊

（接受八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、BOC pay、Payme、Tap & Go付款；但網上系統不可使用八達通消費券）

 

　　因應「0+3」入境檢疫安排，東瀛遊10月起開始接受消費券支付，適用於所有旅遊產品。東瀛遊正推出多個自由行套票選擇，包括「大阪五晚深層水溫泉和風酒店日本橋『逸の彩』六天之旅」、「東京繁華區購物七晚酒店八天之旅」、「沖繩七晚深層水溫泉泳池和風酒店『逸の彩』八天之旅」、「福岡最繁華天神地段七晚酒店八天之旅」等，包來回機票及當地酒店，預計10月出發，售價由$5,399起。想「返鄉下」日本？快手搶啦！

 

（截圖自東瀛遊官網）

 

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下頁睇：航空公司及旅遊網站價格及優惠

 

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