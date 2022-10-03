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03/10/2022

行山黑點｜漁護署列19個郊遊黑點！獅子山山頂、新娘潭、摩天崖上榜！地多碎石、高估個人攀登技巧最易出事？

#行山 #漁護署 #致命意外 #嚴重意外 #自殺崖 #獅子山山頂 #新娘潭瀑布 #遠足 #摩天崖 #蚺蛇尖
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　秋風送爽，不少人放假時都會選擇到郊外行山遠足，呼吸新鮮空氣，惟近年行山意外頻生，上月周日（9月25日）一日內曾發生兩宗行山墮崖致命事故！漁護署早前列出19個郊野公園曾發生致命及嚴重意外的高危地點，包括獅子山山頂、新娘潭瀑布、飛鵝山石崖（俗稱「自殺崖」）等熱門勝地，呼籲遠足人士應避免前往！

 

（圖源：unsplash）


漁護署列19個郊野公園曾發生致命及嚴重意外的高危地點：

 

1.    大城石澗


　　高危原因：險峻部分雖不多，但聚水量快得驚人，經常夏季或雨後出現山洪暴發。


2.    獅子山山頂


　　高危原因：前往獅頭的路甚窄，有時需要手腳並用以保持平衡，加上懸崖邊緣沒有裝設圍欄，地上亦多亂石，一不小心便很容易失足懸崖


3.    蚺蛇尖


　　高危原因：有「香港第一險峰」之名，山勢陡峭，而且山徑佈滿浮沙碎石，故有時需要手腳並用爬行，對體能及攀登技巧的需求都相當高。


4.    四疊潭


　　高危原因：四疊潭近年成為跳水勝地，但水潭高低深淺不一，加上潭底布滿青苔和尖石，故甚易發生意外。過去亦曾發生多宗攀崖跳潭後死亡事故。


5.    燕子岩


　　高危原因：洞內壁位長期濕滑，極易跣腳，絕不適合入門行山人士。即使具備攀石知識的經驗人士亦要帶備足夠設備，量力而為。


6.    撿豬灣


　　高危原因：路徑崎嶇難行，尤其是下降至撿豬灣石灘的一段路，不一小心很容易失足墮崖。


7.    新娘潭瀑布


　　高危原因：新娘潭因發生過多宗墮崖意外而被稱為「四大鬼域之首」。新娘潭瀑布的水流不大但水深，若攀欄走到瀑布頂欣賞風景時不小心跣腳失足，有可能墮下15米深的潭底。


8.    狗牙嶺一帶


　　高危原因：有很多近百尺高的懸崖，路線亦極為陡峭險要。


9.    水澇漕


　　高危原因：石澗路段需要攀爬，尤其近末段岩壁平滑，手腳位過細，容易跣腳失足。


10.    羅漢塔


　　高危原因：上羅漢塔的山徑雜草叢生，而且斜度極高，攀爬時須手腳並用。路段亦有不少懸空感大的位置，畏高人士須注意。另外，塔頂遍地亂石，空間不大，移動時需格外小心。


11.    倒腕崖


　　高危原因：山徑不明顯，中間更要穿過一個峽小的高崖台，需要一定程度的體力及落繩技巧。另外，崖壁岩石長年受風雨侵蝕容易崩塌。


12.    黃龍坑


　　高危原因：路段陡峭，而且郊遊徑的石階既高又直急，攀升高度達600米，對體能要求甚高。


13.    彌䃟石澗（彌勒山郊遊徑附近）


　　高危原因：澗途冗長，而且非常濕滑，有時需於水槽中行，當遇上水量大的日子，極易跣腳生意外。


14.    仙姑峰石崖（俗稱馬騮崖）


　　高危原因：山勢看似不太陡峭，但途中有一幅8米高的陡峭石壁，部分踏腳位更只得幾吋闊，攀爬難度極高。


15.    屏南石澗


　　高危原因：雖然開發度不俗，退出點多，但石澗水量充足，落腳點不多，一旦石澗上游水位突然暴升，很容易因失平衡而被山洪沖走、撞到水底的石頭導致意外，故屏南石澗有「死神石澗」之稱。


16.    大石石澗


　　高危原因：有峭壁、大石，需要攀爬，而且地下較為濕滑，即使富經驗、具備攀爬技術的行山人士，亦要格外小心。


17.    吊手岩一帶


　　高危原因：山勢陡峭、遍地碎石，需要手腳並用攀爬。即使富經驗的行山人士，攀爬時亦最好繫上安全繩以策安全。


18.    飛鵝山石崖（俗稱自殺崖）


　　高危原因：地勢險峻，路途亦很多碎石，極易因踩中碎石而失足墮崖。


19.    彌䃟石澗（俗稱摩天崖）


　　高危原因：摩天崖以亂石嶙峋、峭壁險要而聞名，斜度接近90度猶如直壁。

 

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