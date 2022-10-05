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05/10/2022

古天樂《明日戰記》破《寒戰II》票房紀錄榮登「香港華語片第一」！《飯戲攻心》有機會打入十大？成龍主演電影霸榜27年？（附完整排行）

#香港票房 #明日戰記 #香港電影 #飯戲攻心 #黃子華 #周星馳 #香港華語片十大票房 #成龍 #電影 #美人魚 #紅番區 #警察故事4之簡單任務 #古天樂 #葉問3 #寒戰II #華語片 #梅艷芳 #功夫 #少林足球 #那些年我們一起追的女孩
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　由古天樂監製及領銜主演的電影《明日戰記》票房報捷！《明日戰記》以6,625萬票房（不包括澳門票房，票房數據來源：Hong Kong Box Office Ltd.）壓過2016年上映的《寒戰II》創下的票房紀錄，成為香港電影史上華語片票房第一位！電影更有機會衝破7,000萬票房！實在可喜可賀！由黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎及陳湛文主演的《飯戲攻心》亦有機會打入十大？即睇最新的「香港華語片十大票房」！

 

第一位：《明日戰記》2022年（6,625萬，不包括澳門票房）

 

古天樂斥資近4.5億港元製作《明日戰記》。

（《明日戰記》劇照）

 

第二位：《寒戰II》2016年（6,682萬）

 

《寒戰II》卡士犀利，有周潤發、郭富城、梁家輝三大影帝坐鎮。

（《寒戰II》劇照）

 

第三位：《梅艷芳》2021年（6,240萬）

 

《梅艷芳》記錄了「梅姐」梅艷芳崛起成為傳奇天后的人生歷程，上映後不但票房大賣，更贏盡口碑，「2021年香港華語電影票房冠軍」當之無愧！（《梅艷芳》劇照）

 

第四位：《那些年，我們一起追的女孩》2011年（6,186萬）

 

2011年上映的《那些年，我們一起追的女孩》風靡亞洲多個地區。
（《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

 

第五位：《功夫》2004年（6,127萬）

 

由周星馳擔任導演、監製、編劇、配樂及主演的《功夫》至今仍讓人回味無窮。

（《功夫》劇照）

 

第六位：《少林足球》2001年（6,073萬）

 

《少林足球》同樣是由周星馳自編自導自演。

（《少林足球》劇照）

 

第七位：《葉問3》2015年（6,042萬）

 

甄子丹與泰森的對打戲是最大賣點。

（《葉問3》劇照）

 

第八位：《警察故事4之簡單任務》1996年（5,751萬）

 

《警察故事4之簡單任務》於1996年上映後，不但刷新東南亞多國票房紀錄，更打破《紅番區》的票房紀錄。

（《警察故事4之簡單任務》劇照）

 

第九位：《紅番區》1995年（5,691萬）

 

成龍憑《紅番區》打入北美市場，奠定其國際巨星地位。

（《紅番區》劇照）

 

第十位：《美人魚》2016年（5,622萬）

 

2016年上映的《美人魚》成為首部創下總票房超過33億人民幣票房紀錄的電影。

（《紅番區》劇照）

 

　　紀錄是用來打破的！由黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎及陳湛文主演的《飯戲攻心》叫好又叫座，票房更已衝破5,500萬，成為2022年度港產片票房第二！編者十分期待它可以打入「香港華語片十大票房」！

 

由陳詠燊編劇的喜劇電影《飯戲攻心》叫好又叫座。

（《飯戲攻心》劇照）

 

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