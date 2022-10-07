周末好去處｜韓國沉浸式藝術博物館 ARTE M登陸！6大作品搶先睇：濟州限定+2022最新作！（附門票資訊）

來自韓國的沉浸式數碼藝術美術館「ARTE MUSEUM」早前宣布將於2024年初進駐香港，將為大家帶來不同的光影藝術體驗，令人十分期待！不過距離美術館開幕還有一年多時間，為了讓大家望梅止渴，ARTE MUSEUM於今個月率先在北角開設特別展館ARTE M，並展示6大作品，即睇以下詳情，備好相機去打卡！

海外首個ARTE MUSEUM登陸香港！6大作品搶先睇！

ARTE MUSEUM以「永恆的自然」為主題，通過視覺創意與Mapping 投影、多方位影像控制、傳感器交互等技術，創造出不受時間和空間限制數碼藝術作品。大受歡迎的ARTE MUSEUM在韓國一共有3個展館，分別位於濟州、麗水以及江陵。隨著疫情緩和，ARTE MUSEUM更決定衝出韓國，首個海外展館將會設於香港11 SKIES，在正式開幕之前，大家可先去其北角特別展館「ARTE M」，搶先觀看部份展區！

「ARTE M」展館由4個不同的空間組成，當中有6大作品，包括以鮮花為題的《繁花：山茶花》和《繁花：油菜花》、氣勢澎湃的《海浪》、一望無垠的《沙灘 ：極光》、以及熱帶雨林中的《叢林：熱帶》和《叢林：瑩光》

《繁花：山茶花》為韓國ARTE MUSEUM其中一個標誌性作品。

濟州限定作品《繁花：油菜花》，以光景呈現花朵的週期。

《海浪》是ARTE MUSEUM其中一個成名作之一。

濟州、麗水展館也有共同展出的《沙灘：極光》

ARTE MUSEUM 2022年推出最新作品：《叢林：熱帶》

《叢林：瑩光》同為ARTE MUSEUM 2022年最新作品

作品結合ARTE MUSEUM獨特的視覺效果、震撼聲效和優雅香味，栩栩如生！想感受這個獨特的沉浸式體驗，就要買飛出發啦！

ARTE MUSEUM「ARTE M」

地址：北角英皇道728號K11 ATELIER KING’S ROAD 2樓 K11 HACC

日期：10月7日起

時間：上午11點至晚上7點

成人門票：$128（平日）｜$148 （周末及公眾假期）

購票：按此