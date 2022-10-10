MIRROR復工｜突發推新歌《We All Are》訴心聲！「鏡仔」6部新劇、新戲輪住上！阿Mo獲舞者好友發起生日祝福行動，呼籲集氣送暖！

MIRROR紅館演唱會事故發生至今已超過兩個月，一直處於休團狀態的MIRROR本月逐步復工，隨著ViuTV預告10月起陸續播出《野人老師》、《季前賽》、《繩角》和《百萬同居計劃》4部由MIRROR成員主演的新劇，「鏡仔」近日也不時在社交平台「上水」分享近況，沒料到昨晚MIRROR官方社交網站突發宣布將於今日（10月10日）推出新團歌《We All Are》，令一眾「鏡粉」非常興奮雀躍！新歌由Team MIRROR作詞，歌詞提到追逐夢想的路上總會遇上挫敗和困難，但仍然有「你」伴「我」走過；即世事無常，憑信念把「我們」拯救，不少「鏡粉」看完MV後都表示：「句句到肉」、「眼淚停唔到」……

（圖源：Facebook@MIRROR）

MIRROR新團歌《We All Are》（按此看MV）上場，當然引發廣大「鏡粉」一陣熱烈討論兼狂loop歌！除了新歌之外，2022下半年「鏡仔」仲乜新劇、新戲輪住上？即睇！

【MIRROR復工｜鏡粉必睇】1. 電視劇《野人老師》（播放中）

（有份參演的MIRROR成員：Stanley邱士縉、Frankie陳瑞輝）

由MIRROR成員邱士縉（Stanley）、「皮皮」陳瑞輝（Frankie）主演的《野人老師》現正熱播，最新劇情講到「補習天王」李白（Stanley飾演）因醜聞被補習社董事罷免，及後回到爸爸李世豪（鄭丹瑞飾演）所創辦的大地小學搞教育，在與患有輕度自閉症的學生聰聰（余晞晉飾演）相處中，逐漸明白教育的意義，因而決定放棄豐厚年薪……另一邊廂，跟李白鬧翻的顏家棟（Frankie飾演）重遇昔日補習學生Yvonne（羅允芝飾演），二人在練習柔道時擦出愛火花，而家棟亦開始萌生出退出補習社的打算……

邱士縉（Stanley）於《野人老師》首次擔正男主角。

（《野人老師》劇照）

李白（Stanley飾演）失業失婚後，回到爸爸李世豪（鄭丹瑞飾演）所創辦的大地小學搞教育，認識了大地小學唯一一位老師晨光（談善言飾演）。

（《野人老師》劇照）

陳瑞輝（Frankie）獻出熒幕初吻，看得一眾「皮寶寶」（Frankie粉絲專稱）好肉緊。

（《野人老師》劇照）

《野人老師》

播出日期：10月3日至21日（星期一至五）

播出時間：9:30pm-10:30pm

播放平台：ViuTV

【MIRROR復工｜鏡粉必睇】2. 電視劇《季前賽》

（有份參演的MIRROR成員：姜濤、Ian陳卓賢、Edan呂爵安、Stanley邱士縉）

以籃球為主題的電視劇《季前賽》，講述阿孝（姜濤飾演）、阿德（呂爵安飾演）及張良（邱士縉飾演）曾經是街頭籃球場的常客，不過因為各自的原因和理由，暫時放下心愛的籃球活動。直到一次，全港首屈一指的大學籃球隊B隊來到社區掃場，以喪波（張繼聰飾演）為首的街坊們不甘心籃球場被霸佔，於是向他們作出挑戰。三子臨場應喪波的邀請，聯同街坊們上演一場對抗賽。最終合三人之力和喪波的戰術下，將籃球隊擊退，成功保住球場。大學籃球隊A隊隊長鋒（陳卓賢飾演）得知球隊慘被街坊擊敗，心有不甘帶同正選球員踩場一雪前恥……

姜濤、Ian陳卓賢首次合作拍劇。

（《季前賽》劇照）

《季前賽》找來不少MIRROR及ERROR成員參演。

（《季前賽》劇照）

《季前賽》

播出日期：10月24日至11月11日（星期一至五）

播出時間：9:30pm-10:30pm

播放平台：ViuTV

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