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12/10/2022

日本自由行｜入境前註冊「MySOS」加快過關！7個超實用日本旅遊App，交通、翻譯、購物、餐廳訂座、免費WiFi輕鬆搞掂！（附下載連結）

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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　終於等到日本開放自由行啦！日本自昨日（10月11日）起正式放寬入境措施，並全面開放各地旅客到日本自由行，相信大家已急不及待（甚至已經坐頭班機）「返鄉下」喪玩、喪食、喪買！不過三年無返過「鄉下」，現在再去日本，可能要重新適應當地語言以及衣、食、住、行各方面！即睇編輯推介的7個超實用日本旅行App，由入境日本開始，到交通查詢、餐廳訂座，甚至翻譯及天氣查詢，幫助你更輕鬆遊日本！出發去日本自由行前記得下載啦！

 

【日本自由行｜實用App推介】1. MySOS

 

　　雖然日本終於開放自由行、並容許未完成3劑新冠疫苗接種的人士（需出示72小時內PCR陰性檢測結果）入境，但入境時仍然有基本的檢疫手續需要進行。如果想加快入境程序，記得出發時下載日本政府「MySOS」手機App，提早填寫個人資料、電郵地址及聯絡電話、航班資料、入境日本居住地區，以及上載疫苗接種證明／72小時內PCR陰性檢測結果證明，就可以省略在機場填寫文件的時間！（溫馨提示：大家最早可於入境日本前兩星期註冊MySOS App，最遲須於航班預定抵達前6小時完成註冊，方可使用「快速通道」入境日本！）

 

MySOS（iOS下載點Android下載點

 

（App Store網頁截圖）

 

【日本自由行｜實用App推介】2. Japan Travel–導航, 地圖, JR

 

　　雖然日本的鐵路網絡非常發達，但每次看著複雜的路線圖，總會有無從入手的感覺，所以一個交通查詢App實在非常重要！從前去日本，通常都會用「乗換案内NAVITIME」（iOS下載點Android下載點），因為App介面非常清晰簡潔，只要輸入中文字（日本的車站名字很多都是漢字）的出發地和目的地車站，就可以搜索乘車路線；按定位也可以顯示最近自己的車站；亦能顯示日本各新幹線、巴士、鐵路和航班時間表！唯一挑剔的地方：只有日文版！但原來NAVITIME JAPAN Co., Ltd早已開發了「Japan Travel–導航, 地圖, JR」，以繁體中文提供旅遊資訊，非常方便！更驚喜的是，其「探索」功能更支援外幣兌換、美食、夜生活、購物等內容，亦有由在日本生活的外國人編輯、介紹日本各地好吃好玩的最新文章！難怪不少用家都大讚：「去日本都靠它打天下！」

 

Japan Travel–導航, 地圖, JR（iOS下載點Android下載點

 

（App Store網頁截圖）

 

【日本自由行｜實用App推介】3. JapanTaxi

 

　　雖然在日本坐的士偏貴，但日本的士出名服務好、坐得舒服，加上有時為了趕行程，偶爾享受一趟「高質的士之旅」也不為過！但問題來了，如果不懂聽說日文，怎能跟的士司機溝通？用「JapanTaxi」就能解決這個「雞同鴨講」的狀況！用法和我們平時用call車App一樣，只要用「JapanTaxi」選擇在哪裏上／下車，線上支付車資，就可以省卻溝通的煩惱！

 

JapanTaxi（iOS下載點Android下載點

 

（App Store網頁截圖）

 

下頁睇更多實用日本旅行App

 

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