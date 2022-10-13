虎豹樂圃12月停運前推公眾開放日！深入一級歷史建築「虎豹別墅」，欣賞建築文物／睇音樂表演／參加古蹟保育工作坊！這兩天毋需預約！

「虎豹樂圃」（前身為「虎豹別墅」）和毗鄰的萬金油花園，曾是好幾代香港人的集體回憶。可惜舊物終歸敵不過時間洪流和發展規律，上月港府宣布「虎豹樂圃」將於今年12月1日起停止營運，「虎豹樂圃」所在的一級歷史建築「虎豹別墅」亦將於同日交還政府。又一個集體回憶消失。

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（圖源：香港歷史文物- 保育‧活化網站）

「虎豹樂圃」（前身為「虎豹別墅」）至今已有逾80年歷史，當初是由南洋商人「萬金油大王」胡文虎耗資約2,000萬港元於1935年建成，並以自己和弟弟胡文豹兩兄弟的名字命名，是世界上三座虎豹別墅中的第一座（另外兩座分別位於新加坡告和福建）。「虎豹別墅」依山而建，建築風格獨特，糅合中西建築方法及建築理論，屬香港罕見的中式文藝復興建築風格，歷史價值甚高。2009年，「虎豹別墅」獲古諮會評為一級歷史建築，後活化成「虎豹樂圃」，交由非牟利機構虎豹音樂基金有限公司管理，並於2019年以音樂學院營運，更定期舉辦免費導賞活動予市民參觀。「虎豹樂圃」租約原定於2025年3月31日屆滿，惟港府上月9日宣布「虎豹樂圃」將於今年12月1日起停止營運，「虎豹樂圃」所在的一級歷史建築「虎豹別墅」亦將於同日交還政府。

在租約中止前，「虎豹樂圃」仍免費開放給市民參觀，大家記得要把握機會！「虎豹樂圃」將於10月16至17日（星期日至星期一）舉行公眾開放日，毋需網上預約，就可以讓大家深入虎豹別墅，欣賞其精緻建築、花園和各項珍貴文物，還可免費觀賞音樂表演、參加古蹟文物保育工作坊！機會難得！

（圖源：香港歷史文物- 保育‧活化網站）

（圖源：香港歷史文物- 保育‧活化網站）

（圖源：香港歷史文物- 保育‧活化網站）

【音樂表演】

日期：10月16日（星期日）

時間及內容：

［1pm-2pm］ 陶笛合奏（香港陶笛樂團）

［1:30pm-2pm］手碟表演（Panlab HK）

［2pm-3pm］老上海經典爵士金曲（女歌手張潔瑩及鍵盤手Justin Ngai）

［3pm-5pm］虎豹跨世代社區樂團公開綵排

［5pm-6pm］學生音樂會

日期：10月17日（星期一）

時間及內容：

［12nn-12:30pm］巴松管合奏（七呎六吋半）

［1pm-1:30pm］巴松管合奏（七呎六吋半）

［4pm-5pm］弦樂四重奏（樂緣四重奏）

【古蹟文物保育】

日期：10月16日（星期日）

時間及內容：

［10:30am-11:30am］虎豹的彩繪玻璃復修與創新（第一節）

［12nn-1pm］虎豹的彩繪玻璃復修與創新（第二節）

［1:30pm-2:30pm］虎豹的彩繪玻璃復修與創新（第三節）

虎豹樂圃公眾開放日詳情

日期：10月16日至17日（星期日及星期一）

開放時間：10am-6pm［註：最後入場時間為5pm］

地址：虎豹樂圃（香港大坑大坑道15號A）

（圖源：虎豹樂圃網站）

虎豹樂圃日常開放時間：

（星期一）2pm-6pm／（星期二至日）10am-6pm［註：最後入場時間為5pm］

#無需登記即可於開放時間內免費參觀樂圃地下大廳及私人花園範圍。