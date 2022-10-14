屯門山海節回歸！「3 +2」行山、單車輕旅行路線！暢遊「港版邁阿密」／千島湖／古老漁村！仲有市集＋咖啡工作坊？

秋天送爽！當然要出外走走啦！相約朋友去行山？還是踩單車？都好！問題是去邊度行山／踩單車？屯門點睇？兩年前港產片《幻愛》走入屯門取景拍攝，意外地令屯門變成打卡熱點，至今仍吸引不少區外人特意去找輕鐵站、屯門碼頭燈塔、井字型舊式公屋湖景邨等取景位「朝聖」打卡！但除了上述景點，其實屯門的自然風景亦十分吸引，加上毗鄰多個自然生態及文化景點，所以是不少行山及單車人士熱愛的出遊點！



想認真感受一下屯門的美？有機會啦！今年領展再次舉辦「屯門山海節」，即日起至11月30日，以「山海日常」為主題，推出3條打卡必到的行山路線，以及2條簡易單車文化遊路線，各條路線更貫通屯門多個歷史文化景點，讓大家一邊行山／踩單車，一邊了解屯門這個社區！



【屯門山海節】山系路線1：俯瞰千島湖美景



大欖涌水塘亦被稱為「千島湖」。從富泰商場出發，先沿著屯門徑步行約30分鐘到打卡勝地「彩虹欄杆」，再繼續步行約三小時前往另一景點「千島湖」，站在觀景台更可俯瞰最美的景色。



千島湖



【屯門山海節】海系路線2：出發「港版邁阿密」欣賞無敵海景



有「港版邁阿密」之稱的浩和街，絕對是屯門新蒲點。從蝴蝶廣場出發，沿途經過蝴蝶灣泳灘，飽覽無邊際的大海；經過超長的沿海堤壩就會去到浩和街欣賞日落。蝴蝶廣場坐擁佔地3萬呎、全港最大的單層街市，亦有超過 150個商戶售賣各種優質食材，成為郊遊人士補給站。



由彭秀慧執導、毛舜筠與MIRROR成員姜濤及Jer柳應合演的電影《阿媽有咗第二個》，姜濤與Jer在草地打架的一幕，正是在「港版邁阿密」取景。



【屯門山海節】海系路線3：玩盡屯門海岸線五大泳灘



屯門青山灣東岸是不少家庭的歡樂天地，周末前來享樂。從三聖商場出發，沿着青山灣、加多利灣、舊咖啡灣和新咖啡灣，邊行邊賞海岸線，大約30分鐘就會去到黃金泳灘，猶如置身另一國度悠閒寫意。旅程完結後亦可到三聖商場著名的海鮮酒家用餐。



青山灣東岸



值得一提的是，這次「單車文化遊路線」是由本地古典手工單車品牌舊日子博物館Common Sense設計，除提供日系單車租借服務外，更有專人帶領參加者深入社區小徑，認識在地的鄉村及漁村文化歷史、民間習俗等，希望大家能以輕鬆自在的步調細味被遺忘了的繁忙都市另一面，享受不一樣的日常單車之旅！

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【屯門山海節】輕騎山系路線1：古樸鄉村輕騎行



由洪水橋出發到屯門西北一帶，途中經過近年熱門的打卡勝地藍地大街，穿梭於新慶村及紫田村等充滿人情味和傳統氣息的鄉村小路，感受在地的鄉村歷史、建築美學及自然生態等不同層面的體驗，最後抵達餐飲選擇豐富多元的良景廣場享受豐盛的晚餐。



【屯門山海節】輕騎海系路線2：日落漁村輕騎行



從屯門河出發並深入新界西北的城鄉與山河，沿著河畔寫意輕騎至后角天后廟，遊歷海邊的百年建築與昔日曾盛極一時的古老漁村，聽聽屯門人祖傳產業的故事。沿途經過蝴蝶廣場作補給後踩入蝴蝶灣，最後眺望望海觀音，在香港「西岸」捕捉日落美景。



「單車文化遊路線」是由本地古典手工單車品牌舊日子博物館Common Sense設計。



除了「3＋2」山海路線，升級輕騎文化主題亦聯乘超過10個品牌推出一系列主題活動，包括：



「單車咖啡裝置」工作坊：以單車零件組成的咖啡用具體驗自製「石磨」咖啡，一眾愛啡人士切勿錯過。



Common Sense「單車咖啡裝置」工作坊



單車流動市集：於10月指定周末舉辦，為大家帶來不一樣的嶄新體驗，邊逛市集邊與不同故事的檔主踩著單車遊走屯門，分享山海故事。



山系市集：市集搜羅了一系列行山露營、單車及戶外用品，超過十個人氣品牌輪流進駐，提供文青消閒聚腳點，讓大家輕鬆挑選心頭好。



限定山系裝備換領活動：顧客只需於推廣期內消費滿指定金額並登記成為領展會員，即可換領山野綠「野外保溫櫈」及海游藍「戶外摺疊枱」兩款限定精品。



限定山系裝備換領活動—山野綠「野外保溫櫈」



「屯門山海節」更首設官方Instagram帳號（@tma.hk）分享活動資訊、「3+2」山海系路線及郊遊提案，並鼓勵大家分享「輕旅風」遊歷點滴！