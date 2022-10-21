2022全球最佳旅遊城市出爐！韓國慶州打入十大！日本榜上無名？「亞洲第一」竟是它？睇埋旅遊指南權威十大旅遊國家、地區清單！

旅遊權威指南《Lonely Planet》最近公布2022年全球10大最佳旅遊城市排名，當中不乏大家熟悉的熱門旅行地點，惟「香港人的鄉下」日本竟然榜上無名！究竟「全球第一」及「亞洲第一」誰屬？即看排名！



（圖源：unsplash）



「全球10大最佳旅遊城市排名」是由《Lonely Planet》整合全球各地員工、旅遊作家、Blogger、出版社的意見，並透過專家小組根據「旅遊地點對於旅遊方面展示出的永續性、包容性及對社區承諾的程度」、「旅遊地點是否準備好在2022年迎接旅客與旅客前往之意願」、以及「評審委員對前往該地旅行的想法是否感到興奮與期待」等評選標準而選出來，所以具一定程度的公信力！



即睇《Lonely Planet》2022年十大最佳旅遊城市排名！



第10位︰韓國—慶州



首先公布第十位，是位於南韓的慶州（又名金城）。慶州曾是韓國新羅王朝的首都，所有存有不少歷史遺址，其中石窟庵、佛國寺、慶州歷史區等均被列入世界遺產名錄！



慶州石窟庵

（圖源：Seok-Hong, Han／Wikimedia Commons）



第9位︰意大利—佛羅倫斯



佛羅倫斯作為意大利文藝復興的搖籃，被《Lonely Planet》形容為「擁有世界上最好的藝術和建築」的地方。除了聖母百花大教堂，米開朗基羅廣場、烏菲茲美術館、比薩斜塔、聖吉米亞諾都是遊客必訪的景點！



聖母百花大教堂

（圖源：Gary Campbell-Hall／flickr）







第8位：墨西哥—梅里達



於1993年列入世界文化遺產的墨西哥梅里達，因為擁有眾多的殖民時期建築，包括16世紀的大教堂，而位列排行榜第8位！梅里達同時贏得「贏得了墨西哥最佳美食目的地之一」的美譽。



梅里達羅馬劇場

（圖源：Håkan Svensson／Wikimedia Commons）







第7位：愛爾蘭—都柏林



相比歐洲其他大都市，愛爾蘭都柏林雖然較為迷你，但人氣景點絕不少！三一學院、健力士啤酒廠、利菲河沿岸、聖殿酒吧街、都柏林城堡、聖派翠克大教堂、都柏林尖塔、國立愛爾蘭博物館……一個都不可以錯過！



都柏林會議中心

（圖源：Donaldytong／Wikimedia Commons）







第6位：塞浦路斯—尼科西亞



塞浦路斯首都尼科西亞是全世界唯一的兩國分治首都，自1974年以來一直處於分裂狀態，分別被希臘人（南部）和土耳其人（北部）控制，所以兩邊居民分別過著不同的生活，能表現出特別的文化共融狀態！



在尼科西亞市內的聯合國緩衝區

（圖源：Gérard Janot／Wikimedia Commons）







第5位：尼日利亞—拉各斯



拉各斯是尼日利亞舊都和最大港市，當地經常舉辦各式各樣的海灘派對、音樂活動、時裝周，是一個充滿活力的商貿城！



拉各斯市場

（圖源：Zouzou Wizman／flickr）





第4位：美國—亞特蘭大



排名第4的是美國亞特蘭大，不但擁有五光十色的生活文化，更匯集了佐治亞水族館、可口可樂世界、CNN全球總部等著名景點。亞特蘭大被《Lonely Planet》譽為「美國南部中心的一顆欣欣向榮、閃耀的文化瑰寶」。

亞特蘭大可口可樂世界

亞特蘭大可口可樂世界

（圖源：Marco Correa／Wikimedia Commons）



第3位：德國—佛萊堡



來到最後3強！佛萊堡擁有全德國歷史最悠久的大學之一「弗萊堡大學」，以及著名的中世紀弗萊堡大教堂，是不少學者和中世紀歷史愛好者的天堂。佛萊堡也是德國氣候最溫暖，陽光最燦爛的城市，故被《Lonely Planet》譽為「最年輕、最輕鬆和具有可持續發展的城市之一」。



德國佛萊堡

（圖源：H.Helmlechner／Wikimedia Commons）



第2位：台灣—台北



台灣台北榮登《Lonely Planet》十大最佳旅遊城市的第2位，既是意料之中也有意外之喜，事關台北不但是香港人最喜歡的快閃旅遊勝地，當地的美食、古老宗教傳統亦是讓人為之驚嘆的元素！



（圖源：unsplash）



第1位：紐西蘭—奧克蘭



來到第1位！紐西蘭奧克蘭不但擁有53座火山、50多個島嶼、3個葡萄酒產區和眾多海灘，街頭上更可見不少藝術裝置設計，難怪會被《Lonely Planet》形容為「當地擁有使令人興奮的創造力，成為旅遊界的一顆新星」！



（圖源：unsplash）



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