搶機票攻略｜善用Google追蹤票價？出發前幾多天買機票最抵？一文睇清7大搶平機票竅妙（附實用連結）

不知不覺「0+3」政策已實施近一個月，相信大家已在密密計劃旅遊大計！不過機票價格高企，總是買不下手，令人遲遲未能出發；其實想搶到平機票，也有方法！編輯部就為大家整理7大搶平機票攻略，買機票前，記得先做齊以下動作！即睇！

【平機票攻略】1. 善用Google Flights追蹤票價！

想買機票，除了上各大航空公司官網編輯大大推介大家使用Google的Google Flights功能。只需於Google Flights輸入旅遊日子以及目的地，系統會自動顯示出最便宜的票價。如你的旅遊日子較彈性，亦可直接在日曆中比較不同時間的票價，看看哪一天出發較佳。

如你有心水航班，但價格未到位，可使用Google Flights的「追蹤票價」功能，在機票價格有變動時，系統便會以email通知用家，助用家以最優惠價格訂購機票。

（Google Flights截圖）

【平機票攻略】2. 使用機票格價網站

要搶得一張平機票，不少人都會便用機票格價網站，為求以最低價錢入手！不少機票格價網站如expedia、trip.com等都不時推出限定獨家優惠，只要看準時機，機票分分鐘可以比航空公司官網價格平一截！

不過，消委會年前曾檢視 6 個機票格價網站，當中發現各大網站的機票最低價格相差可近1倍，而各個平台所注明的行李限額、取消機票條款亦有所不同。建議大家使用機票格價網站時，最好還是先貨比三家！

【平機票攻略】3. 愈早買未必愈平！

機票愈早買就愈平？未必！外國機票酒店格價網CheapAir.com曾以8,000個航點、超過917萬張機票作分析調查，結果顯示如在出發前169至319天預訂機票，每張機票平均貴50美元；相反，出發前21至121天預訂機票，則有機會可以最優惠價格入手！

【平機票攻略】4. 留意各大航空公司Facebook專頁

想第一時間捕捉到平機票，除了靠自己落手搵，留意各大航空公司的社交專頁平台也十分重要。很多航空公司如國泰、HK Express、香港航空等都會在自己的Facebook專頁更新最新的機票優惠情報，想獲得第一手資料，就絕對要留意啦！

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