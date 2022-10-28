日本旅遊｜2022東京打卡Café推介：網紅熱捧玻璃屋、昭和懷舊Feel、下北澤文青簡約風齊晒！同場加映：超正哈利波特、美少女戰士主題Café

年尾向來都是出遊旺季，加上自從「0+3」落實，又適逢日本開關，很多人都已經買好「回鄉」機票飛日本啦！久未遊日，日圓又超抵，相信大家都會以東京為首個戰場，大買特買；一輪瘋狂血拼過後，不如找間café休息一下，好好享受旅行的愜意，休息充電。編輯就幫大家整理幾間東京打卡café和電影、動漫主題cafe給大家參考，一齊睇落去啦！

東京打卡café推介 1. THE UPPER：超近東京站！新一代網紅打卡聖地！空間日光十足玻璃屋

東京站既是交通要點，更是一個購物天堂，車站內大名鼎鼎的東京站一番街、東京動漫人物街，真是可以令人逛到「一生都不出去也好／一街商店繼續掃」！！！逛到累了，不如就到近期攻佔一眾日本人社交平台的人氣咖啡店THE UPPER休息一下！

圖片來源：IG@zhumei36

THE UPPER是一間2020年11月開幕的餐廳，亦是新一代網紅的打卡聖地，而它的地理位置方便，從東京站步行5分鐘便可以到達，根本就是在東京正中心。餐廳以美式、法式餐點為主，如果你想吃下午茶，也有一系列精緻甜點，餐牌選擇算多，總之就是一間all day dining的咖啡店。

圖片來源：IG@_ri.aya

圖片來源：IG@zhumei36

除了食物被大讚外，café的環境亦十分舒服。高樓底、充滿日光和空間感的環境，好有置身玻璃屋的感覺；如果天氣好還可以坐在戶外座位區，在露台上享受餐點，並欣賞東京大樓林立的美景。

圖片來源：IG@_ri.aya

圖片來源：IG@rottweiler312

THE UPPER

地址：東京都千代田区丸の内1-3-4丸の内テラス10F

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