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28/10/2022

【公眾燒烤場重開｜揀場攻略】蝴蝶灣公園擁80個燒烤爐成「全港之冠」！邊個BBQ場補給物資最就腳？邊度可睇紅葉、放風箏？（附政府轄下198個燒烤場名單）

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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　政府終於宣布重開燒烤場啦！由11月3日起，漁護署轄下郊野公園的157個燒烤地點、康文署管理的41個燒烤場將解封開放！大家仲記得邊個燒烤場最多燒烤爐？最就腳去街市買餸？最靚景？大家約朋友去BBQ前，不妨先做少少「功課」！


【燒烤場重開】最多燒烤爐：蝴蝶灣公園＞大美督燒烤場＞石澳泳灘


　　公眾燒烤場最吸引人之處，就是免費，不過世上沒有免費午餐，想成功霸到爐BBQ，最直接的方法就是去最多燒烤爐的燒烤場！


蝴蝶灣公園（80個燒烤爐）
地址：屯門龍門路第45B區


大美督燒烤場（40個燒烤爐）
地址：大埔大美督路


石澳泳灘（39個燒烤爐）
地址：石澳大浪灣道

 


大美督燒烤場
（圖源：Wpcpey／Wikimedia Commons


【燒烤場重開】最近街市：獅子山公園、城門水塘燒烤場


　　公眾燒烤場除了贏在免費，更贏在可以自選「餐單」，想食乜就買乜去燒！所以燒烤場附近有一個「乜都有得買」的街市好重要！


獅子山公園
地址：九龍黃大仙竹園道
附近街市：黃大仙大成街街市
燒烤名物：海鮮
交通：黃大仙中心搭九巴211於天宏苑落車


城門水塘燒烤場
附近街市：荃灣楊屋道
燒烤名物：海鮮、牛肉、有機蔬菜
交通：川龍街搭82號小巴於總站落車


【燒烤場重開】最靚景：大棠燒烤場、長沙引水道燒烤區、大坑墩燒烤區


　　市區BBQ場雖然相對方便，但放假時想逃離煩囂、呼吸一下清新空氣，就想找個可以擁抱大自然的地方好好放鬆一下！


大棠燒烤場
地址：元朗大棠山道
有乜靚景睇：紅葉


長沙引水道燒烤區
地址：南大嶼郊野公園
有乜靚景睇：全港最長的海灘


大坑墩燒烤區
地址：清水灣郊野公園
有乜靚景睇：大片草地（可放風箏）

 

由11月3日起，漁護署轄下郊野公園的157個燒烤地點、康文署管理的41個燒烤場將解封開放。

（圖源：康樂及文化事務署）



漁護署轄下郊野公園的157個燒烤地點按此

 

康文署管理的41個燒烤場按此

 

　　提提大家，雖然燒烤場重開，但郊野公園的露營地點仍然關閉，直至另行通告。

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